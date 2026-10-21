Daiga Mieriņa pateicas Hamburgas parlamenta priekšsēdētājai par atbalstu Latvijas drošībai un Ukrainai

Latvijai un Vācijai ir izcilas divpusējās attiecības, ko raksturo cieša sadarbība dažādos līmeņos, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa trešdien, 21. oktobrī, parlamentā tiekoties ar Vācijas Federatīvās Republikas Hamburgas parlamenta priekšsēdētāju Karolu Feitu (Carola Veit).
Saeimas priekšsēdētāja pateicās Vācijai par sniegto atbalstu Ukrainai un Latvijas drošības stiprināšanā, akcentējot arī Latvijas un Hamburgas vēsturiski ciešās saites, kas veidojušās jau 800 gadu garumā, sākot no Hanzas savienības laikiem līdz pat mūsdienām. Vācija ir Latvijas otrais lielākais tirdzniecības partneris un ceturtais lielākais investors.
Pārrunājot kopīgo sadarbību, Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka Latvijai un Vācijai ir liels potenciāls padziļināt sadarbību militārās industrijas un informācijas tehnoloģiju nozarēs, kā arī jomās ar augstu pievienoto vērtību. K.Feita sacīja, ka Vācija atbalsta Ukrainu un NATO ārējās robežas valstis, kuras aizstāv mūsu brīvību. Puses bija vienisprātis par nepieciešamību Eiropas līmenī organizēt kopīgas praktiskas mācības ostu infrastruktūrā.
Puses pārrunāja arī aktualitātes Latvijas politikā un aizvadītās Saeimas vēlēšanas. Saeimas priekšsēdētāja sacīja, ka valstīm šobrīd liels izaicinājums ir dzīves dārdzības mazināšana un ekonomiskās izaugsmes veicināšana, kā arī Eiropas Savienības jaunā daudzgadu budžeta apstiprināšana. K.Feita izcēla sadarbības stiprināšanas nozīmi un to, cik šādas tikšanās ir svarīgas, lai apzinātos kopīgos mērķus un vērtības šajos Eiropai grūtajos laikos.
Sarunā piedalījās arī deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu grupas vadītājas vietniece Jana Simanovska un grupas loceklis Jānis Vucāns. Deputāti uzsvēra ciešu kontaktu un sadarbības nozīmi starp abām valstīm un to reģionālajiem parlamentiem, kā arī praktiskas pieredzes apmaiņu drošības, vides aizsardzības, sabiedrības noturības un Baltijas jūras aizsardzības jautājumos.
Savukārt Saeimas priekšsēdētājas biedre un deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu vadītāja Zanda Kalniņa-Lukaševica, tiekoties ar Hamburgas parlamenta spīkeri, pārrunāja parlamentu lomu hibrīdapdraudējumu novēršanai.
“Krievijas īstenotie hibrīdapdraudējumi jeb ēnu karš prasa ciešu un koordinētu sabiedroto rīcību. Parlamentiem ir būtiska loma dezinformācijas apkarošanā un demokrātisko institūciju noturības stiprināšanā. Vienlaikus mums ir jāpadziļina reģionālā sadarbība kritiskās infrastruktūras aizsardzībā, tostarp turpinot attīstīt pretdronu sistēmas un kopīgu patrulēšanu Baltijas jūrā,” uzsvēra Z.Kalniņa-Lukaševica.
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Saeimas Preses dienests