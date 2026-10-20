Komisija galīgajam lasījumam atbalsta Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 20.oktobrī, trešajam – galīgajam - lasījumam Saeimā atbalstīja Latvijas austrumu teritorijas attīstības likuma projektu. Tā mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību, paredzot īpašus atbalsta pasākumus reģiona sociālajai un ekonomiskajai attīstībai, investīciju piesaistei, konkurētspējas veicināšanai un drošības stiprināšanai.
“Latvijas austrumu teritorijai nepieciešama īpaša valsts uzmanība un mērķēts atbalsts, jo šeit demogrāfiskie un ekonomiskie izaicinājumi savijas ar ģeopolitiskās situācijas radīto papildu slogu. Ar šo likumu vēlamies radīt pamatu jauniem attīstības projektiem Latvijas austrumu teritorijās. Būtiski, lai likumā paredzētajiem pasākumiem būtu arī reāls un ilgtspējīgs finansējums,” uzsver Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Latvijas austrumu teritorijā paredzēts iekļaut Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Smiltenes un Valkas novadu, kā arī Daugavpils un Rēzeknes valstspilsētu.
Likumprojekts paredz īpašus atbalsta pasākumus šīs teritorijas attīstībai, tostarp prioritāru iespēju piedalīties Eiropas Savienības fondu finansētu pasākumu īstenošanā. Tāpat starp atbalsta prioritātēm noteikta kritiskās infrastruktūras attīstība, mobilitātes uzlabošana, mājokļu pieejamības veicināšana, kultūras telpas stiprināšana un atbalsts latviskajai informatīvajai telpai.
Likumprojekts paredz veidot arī īpašu Latvijas austrumu teritorijas atbalsta fondu kā no valsts dotācijām veidotu atbalsta programmu, kuru administrēs Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija.
Lai Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums stātos spēkā, tas trešajā – galīgajā – lasījumā vēl jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests