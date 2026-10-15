Saeima: Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas nosaukumi ir jāsaglabā un jānostiprina likumā

Lai nodrošinātu Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas vēsturisko nosaukumu saglabāšanu, Saeima ceturtdien, 15.oktobrī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Grozījumus likumā iesnieguši deputāti, un Saeima tiem šodien noteica steidzamību.
Likumprojekts noteic, ka Latvijas Radio un Latvijas Televīzija ir nacionāli nozīmīgas vēsturiskas sabiedrisko mediju identitātes.
Likuma grozījumi paredz noteikt Latvijas Sabiedriskā medija pienākumu nodrošināt šo identitāšu saglabāšanu publiskajā komunikācijā, programmu izplatīšanā, redakcionālajā darbībā, digitālajās platformās un institucionālajā reprezentācijā, kā arī citās sabiedrības informēšanas formās.
Latvijas Radio raida kopš 1925.gada 1.novembra, bet Latvijas Televīzija – kopš 1954.gada 6.novembra. Abu sabiedrisko mediju nosaukumi, simbolika, reputācija, redakcionālais mantojums, profesionālās tradīcijas un sabiedriskā atpazīstamība ilgstošā laikā ir kļuvušas par nozīmīgu Latvijas demokrātiskās informācijas telpas, kultūrtelpas un sabiedrības uzticēšanās elementu, pauž deputāti.
Saeima 2024.gada 18.janvārī pieņēma izmaiņas likumā, paredzot, ka no 2025.gada 1.janvāra Latvijā ir viens sabiedriskais medijs, apvienojot Latvijas Radio un Latvijas Televīziju.
Lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl galīgajā lasījumā jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests