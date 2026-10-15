Saeima pieņem likumu koncertzāles GORS pārvaldībai

Saeima ceturtdien, 15.oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma Latgales vēstniecības GORS likumu.
Latgales vēstniecības GORS likums paredz īpaši aizsargāt šo akustisko koncertzāli kā nozīmīgu valsts, reģionālās un pašvaldības nozīmes kultūras centru, nodrošināt tā darbības nepārtrauktību un noteic, kā turpmāk tiks pārvaldīta ēka, zeme un pati koncertzāles darbība.
Likumā noteikts, ka Latgales vēstniecības GORS darbības mērķis ir sekmēt latviešu vēsturiskās zemes – Latgales – identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpas saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, veicināt profesionālās mākslas pieejamību Latgalē un iesaistīt tās iedzīvotājus kultūras dzīvē.
Likums arī paredz, ka GORS paliek Rēzeknes pašvaldības pārziņā, bet būtiskos jautājumos par tā pārvaldīšanu nepieciešams arī Kultūras ministrijas saskaņojums.
Rēzeknes pašvaldība nedrīkst pārdot GORS ēku un tai nepieciešamo zemi atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām.
Kultūras ministrija uzraudzīs Latgales vēstniecības GORS darbību un pārvaldību, kā arī sniegs likumā noteiktos atzinumus. Tāpat ministrija varēs deleģēt koncertzāles pārvaldniekam valsts pārvaldes uzdevumus kultūras un kultūrizglītības jomā un attiecībā uz latgaliešu rakstu valodas un latgaliskās identitātes saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.
Rēzeknes pašvaldībai būs jāiesniedz Kultūras ministrijai saskaņošanai GORS darbības plānošanas dokumenti, tostarp vidēja termiņa darbības stratēģija, kārtējā gada darbības plāns un budžeta projekts. Ministrija izvērtēs, vai GORS plāni atbilst valsts kultūrpolitikai un tam, kā paredzēts izmantot valsts piešķirto finansējumu.
Jaunu GORS valdes locekli pēc likuma stāšanās spēkā iecels uz pieciem gadiem. Pilnvaru termiņu bez atklāta konkursa organizēšanas varēs pagarināt uz pieciem gadiem vienu reizi. Ja pašreizējais koncertzāles valdes loceklis amatā iecelts pēdējā gada laikā, Kultūras ministrija pārbaudīs, vai viņš atbilst likumā noteiktajām prasībām.
Latgales vēstniecības GORS likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Rēzeknes pašvaldības dome šā gada februārī noraidīja valsts piedāvājumu iegādāties 75 procentus "Austrumlatvijas koncertzāles" pamatkapitāla, bet pašvaldībā kopš 2024.gada tiek īstenots finanšu stabilizācijas process. Tāpat 2024.gadā Saeima pieņēma likumu par Rēzeknes domes atlaišanu.
Saeimas Preses dienests