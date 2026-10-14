Cilvēktiesību komisija atbalsta Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas nosaukumu saglabāšanu un nostiprināšanu likumā

(14.10.2026.)

Lai nodrošinātu Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas vēsturisko nosaukumu saglabāšanu, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija trešdien, 14.oktobrī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Grozījumus likumā iesnieguši deputāti,  komisija lūgs tiem piešķirt steidzamību un pirmajā lasījumā izskatīt rītdienas Saeimas sēdē.

Likumprojekts paredz, ka Latvijas Radio un Latvijas Televīzija ir nacionāli nozīmīgas vēsturiskas sabiedrisko mediju identitātes.

Likuma grozījumi paredz noteikt Latvijas Sabiedriskā medija pienākumu nodrošināt šo identitāšu saglabāšanu publiskajā komunikācijā, programmu izplatīšanā, redakcionālajā darbībā, digitālajās platformās un institucionālajā reprezentācijā, kā arī citās sabiedrības informēšanas formās.

Latvijas Radio raida kopš 1925.gada 1.novembra, bet Latvijas Televīzija – kopš 1954.gada 6.novembra. Abu sabiedrisko mediju nosaukumi, simbolika, reputācija, redakcionālais mantojums, profesionālās tradīcijas un sabiedriskā atpazīstamība ilgstošā laikā ir kļuvušas par nozīmīgu Latvijas demokrātiskās informācijas telpas, kultūrtelpas un sabiedrības uzticēšanās elementu, pauž deputāti.

Saeima 2024.gada 18.janvārī pieņēma izmaiņas likumā, paredzot, ka no 2025.gada 1.janvāra Latvijā ir viens sabiedriskais medijs, apvienojot Latvijas Radio un Latvijas Televīziju.

Lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl jāpieņem Saeimai.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 14.oktobrī
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde