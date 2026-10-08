Pašvaldību deputātiem aizliedz izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju

Saeima ceturtdien, 8.oktobrī, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumu Nacionālo drošību apdraudošu pasākumu ierobežošanas likumā, nosakot pašvaldību deputātiem izbraukšanas aizliegumu uz Krieviju un Baltkrieviju. Aizliegums attiecas arī uz šo agresorvalstu teritoriju šķērsošanu tranzītā.
Par likumprojektu atbildīgās Saeimas Aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis iepriekš uzsvēra, ka pašvaldību deputātiem ir būtiska loma civilās aizsardzības sistēmā, tādēļ pašreizējā drošības situācijā nepieciešams mazināt iespējamos riskus.
“Šobrīd drošības riski ir lieli, īpaši pierobežā, kur notiek robežas izbūve un tiek risināti būtiski aizsardzības jautājumi. Ikvienā pašvaldībā ir civilās aizsardzības plāns, un pašvaldību deputāti ir daļa no šīs sistēmas. Tāpēc ir būtiski novērst situācijas, kurās personas, kurām ir pieejama ar drošību saistīta informācija vai kurām ir nozīmīga loma krīzes vadībā, var nonākt Krievijas vai Baltkrievijas ietekmes telpā,” sacīja R.Bergmanis.
Līdz šim likums paredzēja izbraukšanas aizliegumu uz Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku virknei ar valsts drošību saistītu personu, tostarp personām ar pieeju valsts noslēpumam, par kritiskās infrastruktūras drošību atbildīgajām personām, noteiktu ministriju un to padotības iestāžu darbiniekiem, Nacionālo bruņoto spēku personālsastāvam, diplomātiskā un konsulārā dienesta darbiniekiem, tiesu un prokuratūras iestādēs nodarbinātajiem, Saeimas deputātiem un darbiniekiem.
Saeima 2025.gada 12.jūnijā pieņēma parlamenta Nacionālās drošības komisijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteiktam lokam valsts pārvaldes darbinieku, kā arī Saeimas deputātiem un darbiniekiem izbraukšanas aizliegumu uz agresorvalstīm, tostarp šķērsošanu tranzītā. Komisija uzsvēra, ka Krievija un Baltkrievija arvien pastiprina pret Latviju vērstus izlūkošanas pasākumus un šim mērķim tām noder ikviens Latvijas valstspiederīgais, kurš šķērsojis šo valstu robežu.
Arī patlaban ceļot uz Krieviju un Baltkrieviju ir ārkārtīgi bīstami. Latvijai iespējas palīdzēt Krievijā un Baltkrievijā grūtībās nonākušajiem Latvijas valstspiederīgajiem ir ļoti ierobežotas.
Saeimas Preses dienests