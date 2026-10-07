Komisija konceptuāli atbalsta jauna Arhitektūras likuma projektu

(07.10.2026.)

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 7.oktobrī, konceptuāli atbalstīja Arhitektūras likuma projektu, kura mērķis ir radīt nosacījumus augstas kvalitātes telpiskās vides un ainavas veidošanai un pārvaldībai, vienlaikus stiprinot arhitekta un ainavu arhitekta profesijas lomu. Likumā noteikti arhitektūras principi, pašvaldību kompetence šajā jomā, arhitektu un ainavu arhitektu profesionālās darbības nosacījumi, kā arī pašpārvaldes kārtība.

“Arhitektūra ietekmē mūsu ikdienas dzīves telpu un pilsētvidi. Jaunais likums palīdzēs veidot skaidrāku un mūsdienu prasībām atbilstošāku regulējumu arhitektūras nozarei, vienlaikus stiprinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas vides attīstību,” uzsver Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Likumprojekts paredz nostiprināt pašvaldību lomu kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un noteikt pilsētas arhitekta funkcijas. Tāpat tas paredz izveidot Latvijas Sertificētu arhitektu kolēģiju kā arhitektu un ainavu arhitektu pašpārvaldes institūciju. Likumprojektā ietverts regulējums arhitektūras, ainavu arhitektūras un pilsētplānošanas konkursiem, kā arī noteikti principi mākslas un dizaina integrēšanai sabiedriski nozīmīgās publiskās būvēs un to ārtelpā.

Patlaban arhitektūras jomas regulējums ir ietverts vairākos normatīvajos aktos, tostarp Būvniecības likumā. Jaunais Arhitektūras likums vienkopus noteiks arhitektūras nozares pamatprincipus, atbildīgo institūciju kompetenci, kā arī profesionālās darbības un pašpārvaldes jautājumus. Likums attieksies gan uz arhitektiem, gan ainavu arhitektiem.

Komisija lūgs likumprojektu atzīt par steidzamu un skatīt divos lasījumos. Paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā 2027.gada 1.janvārī vienlaikus ar saistītajiem grozījumiem būvniecības jomu regulējošajos Ministru kabineta noteikumos.

 

Saeimas Preses dienests

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