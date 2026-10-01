Degvielas cenu mazināšanai Saeima konceptuāli atbalsta drošības rezervju maksas apturēšanu

Saeima ceturtdien, 1.oktobrī, konceptuāli atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus Enerģētikas likumā, kas paredz līdz 2026.gada beigām apturēt drošības rezervju pakalpojuma maksas piemērošanu degvielai, tādējādi mazinot tās cenu patērētājiem.
Likumprojekta autori norāda, ka drošības rezervju pakalpojuma maksa tiek iekļauta degvielas cenā, tādēļ tās pagaidu apturēšana ļautu mazināt degvielas izmaksas gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem.
Paredzēts, ka pakalpojuma maksas apturēšana tiešā veidā samazinās degvielas gala cenu uzpildes stacijās. No tā ieguvēji būs gan mājsaimniecības, gan transporta, loģistikas, lauksaimniecības un ražošanas uzņēmumi, kuriem samazināsies darbības izmaksas.
Vienlaikus likumprojekta autori norāda, ka pagaidu atbrīvojums no maksas neradīs tiešu slogu valsts budžetam, jo ar naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu saistītās saistības paredzēts segt no esošajiem uzkrājumiem. Tāpat uzsvērts, ka izmaiņas neietekmēs valsts pienākumu nodrošināt naftas produktu drošības rezerves atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie jāatbalsta Saeimai vēl galīgajā lasījumā.
Saeimas Preses dienests