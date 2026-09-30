Saeima lems par Krievijas un Baltkrievijas pārtikas produktu importa aizlieguma paplašināšanu

Saeima ceturtdien, 1.oktobrī, galīgajā lasījumā lems par steidzamiem atzītajiem grozījumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt aizliegumu importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktus, attiecinot to ne tikai uz lauksaimniecības precēm un lopbarību, bet arī uz pārtikas produktiem.
Deputāti rīt turpinās skatīt pagājušajā nedēļā neizskatīto darba kārtību. Saeima galīgajā lasījumā deputāti skatīs izmaiņas Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā par valsts valodas nostiprināšanu sabiedriskajā medijā. Lai savlaicīgi pamanītu bērnu attīstības riskus un nodrošinātu nepieciešamo atbalstu jau agrā vecumā, Saeimā galīgajā lasījumā lems par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos saistītajos likumos.
Saeima pirmajā lasījumā skatīs likumprojektu par Latvijas pievienošanos konvencijai par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā.
Saeimas 1.oktobra sēdes darba kārtībā iekļauti 32 jautājumi. Deputāti galīgajā lasījumā skatīs par steidzamiem atzītos grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un Filmu likumā, paredzot, ka lielajām straumēšanas platformām no nākamā gada būs jāiegulda nauda Latvijas kino attīstībā. Savukārt, lai pilnveidotu vēlēšanu norisi, mazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu vienotu pieeju dažādu vēlēšanu organizēšanā, deputāti trešajā lasījumā skatīs grozījumus Pašvaldības domes vēlēšanu likumā. Galīgajā lasījumā lems arī par grozījumiem Krimināllikumā, nosakot bargākus sodus par smagiem noziegumiem pret vidi, vienlaikus precizējot kriminālatbildības piemērošanas nosacījumus vides noziegumu lietās.
Pirmajā lasījumā Saeima skatīs grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz pilnveidot kriptoaktīvu nodokļu regulējumu un veicināt iepriekš nedeklarētu kriptoaktīvu brīvprātīgu deklarēšanu. Lai nodrošinātu skaidrāku regulējumu par skatuves mākslas darba autoriem un pilnveidotu regulējumu par civiltiesiskās aizsardzības līdzekļiem, pirmajā lasījumā deputāti skatīs grozījumus Autortiesību likumā. Tāpat pirmajā lasījumā lems par grozījumiem Transporta enerģijas likumā, kas plāno atcelt obligāto biodegvielas piejaukumu marķētajai dīzeļdegvielai lauksaimniecībā un zivsaimniecībā. Tas varētu samazināt degvielas izmaksas par 3 līdz 15 centiem litrā.
Saeima lems arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu komisijām, tostarp grozījumiem, kas paredz noteikt aizliegumu pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju, grozījumiem Elektronisko sakaru likumā par mobilo sakaru pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu krīzes situācijās, kā arī grozījumiem, kas paredz paplašināt profesionālās kvalifikācijas atzīšanas iespējas patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Sociālo un darba lietu komisija lūgs Saeimu iekļaut sēdes darba kārtībā un noteikt steidzamību grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredz risināt nepilnīga sociālās apdrošināšanas stāža problēmu personām, kuras no 1991. līdz 1995.gadam dažādu iemeslu dēļ neveica sociālās apdrošināšanas iemaksas. Savukārt Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūgs Saeimu izskatīt pirmajā lasījumā grozījumus Nacionālās drošības likumā, kas paredz noteikt pienākumu šīs komisijas deputātiem saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.
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Saeimas Preses dienests