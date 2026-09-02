Saeima sanāks uz pirmo sēdi rudens sesijā

Saeima ceturtdien, 3.septembrī, rudens sesijas pirmajā sēdē galīgajā lasījumā lems par grozījumiem Personu apliecinošu dokumentu likumā un grozījumiem Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā, lai ierobežotu personu apliecinošu dokumentu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošanu personām, kurām kriminālprocesā piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis un kuras izsludinātas meklēšanā.
Galīgajā lasījumā Saeima lems arī par grozījumiem Nacionālās drošības likumā, kas paredz dot Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) tiesības militāru darbību rezultātā izraisītas valsti apdraudošas situācijas gadījumā pieņemt lēmumu par valsts, pašvaldību, fizisku un juridisku personu īpašumā vai valdījumā esoša nekustamā īpašuma pārņemšanu NBS turējumā un tā atdošanu atpakaļ. Trešajā lasījumā deputāti lems arī par grozījumiem Notariāta likumā, vienkāršojot vairākus procesus zvērinātu notāru darbā un mazinot administratīvo slogu gan zvērinātiem notāriem, gan sabiedrībai.
Savukārt otrajā lasījumā deputāti skatīs izmaiņas likumā “Par tiesu varu”, lai stiprinātu tiesu pašpārvaldi un pilnveidotu tiesu darba organizāciju.
Saeima lems arī par to, vai izskatīšanai komisijās nodot vairākus jaunus likumprojektus. To skaitā arī grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, kas paredz izmaiņas ārvalstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu dalībai Saeimas vēlēšanās.
Juridiskā komisija lūgs Saeimu iekļaut darba kārtībā arī grozījumu likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, ar ko iecerēts precizēt interešu konflikta regulējumu koleģiālajās institūcijās.
Saeimas 3.septembra sēdes darba kārtībā iekļauti 20 jautājumi. Pēc sēdes deputāti turpinās skatīt 23.jūlija ārkārtas sesijas sēdes nepabeigto darba kārtību, kurā iekļauti arī grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.
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Saeimas Preses dienests