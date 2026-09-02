Saeimas namā atklās Valstiskuma balvas laureātiem veltītu sienas plāksni

Pirms 35 gadiem Latvija pilnībā atjaunoja savu neatkarību. Taču valsts pamatā ir ne vien vēsturiski lēmumi, bet arī cilvēki, kuri ar savu darbu, pārliecību un uzticību Latvijai ik dienu stiprina valstiskumu. Godinot viņu devumu, piektdien, 4.septembrī, Saeimā tiks atklāta Valstiskuma balvas laureātiem veltīta plāksne. Mākslinieka un grafiķa Roberta Koļcova veidotajā plāksnē iegravēti visu līdzšinējo balvas saņēmēju vārdi.
Plāksnes atklāšanas ceremonijā klātesošos uzrunās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un biedrības „4.maija Deklarācijas klubs” prezidente Velta Čebotarenoka.
Valstiskuma balvu iedibināja biedrība „4.maija Deklarācijas klubs”, lai godinātu cilvēkus par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Balva aicina sabiedrību novērtēt un apzināties gan valstiskuma nozīmi, gan mūsu kopīgo atbildību par Latvijas nākotni. Tā tika dibināta, atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas de facto 30.gadadienu, un pirmoreiz pasniegta 2021.gada 21.augustā.
Līdz šim balva piešķirta Integrālās izglītības institūta direktoram, teologam un sabiedriskam darbiniekam Jurim Rubenim, dzejniekam, tulkotājam un publicistam Knutam Skujeniekam, kā arī mecenātam, sabiedriskajam darbiniekam, “Vītolu fonds” dibinātājam Vilim Vītolam. Valstiskuma balvu saņēmusi arī labdarības portāla “Ziedot.lv” un rehabilitācijas centra “Poga” vadītāja Rūta Dimanta un Rundāles pils muzeja ilggadējais direktors, mākslas vēsturnieks un gleznotājs Imants Lancmanis. Savukārt šogad Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas de facto 35.gadadienā tā piešķirta dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei.
Lai godinātu balvas saņēmējus un apliecinātu viņu darbu paliekošo nozīmi Latvijas valsts attīstībā un valstiskuma stiprināšanā, visu līdzšinējo un nākamo laureātu vārdi turpmāk būs redzami Saeimas namā. Valstiskuma balvas saņēmēju plāksni atklās 4.septembrī pulksten 9.30 pie Saeimas Baltiešu zāles, Jēkaba ielā 6/8, Rīgā.
Savukārt pulksten 10.00 Saeimas Baltiešu zālē notiks konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas 35.gadadienai veltīta konference "Neatkarības balsis un atbalsis". Tajā Atmodas laikabiedri, Augstākās padomes deputāti, starptautiski atzīti eksperti un viedokļu līderi diskutēs par Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīmi un tās mācībām mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā.
Pēc konferences Saeimas namā paredzēts Latvijas neatkarības atjaunošanas de facto 35.gadadienai veltītas grāmatas “Posteņos augustā. Atceras žurnālisti” atvēršanas pasākums.
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