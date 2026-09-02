Saeimas komisija atbalsta ieceri, ka pašvaldību izstrādātos teritoriju plānojumus varēs apturēt Ministru kabinets

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 2.septembrī, atbalstīja likumprojekta “Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā” virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā, paredzot, ka turpmāk pašvaldību izstrādāto teritorijas plānojumu varēs apturēt tikai ar Ministru kabineta, nevis Viedās administrācijas un reģionālās attīstības (VARAM) ministra lēmumu kā līdz šim.
Likumprojekta mērķis ir pilnveidot pašvaldību teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izvērtēšanas mehānismu, kā arī precizēt lēmumu pieņemšanas kārtību gadījumos, kad nepieciešams lemt par šo plānošanas dokumentu darbības apturēšanu.
“Teritorijas plānošanas jautājumi arvien biežāk skar ne tikai konkrētas pašvaldības intereses, bet arī valsts drošības, enerģētikas, aizsardzības un citas stratēģiski nozīmīgas jomas. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka lēmumi šādos gadījumos balstās uz kompetento institūciju izvērtējumu un tiek pieņemti koleģiāli. Grozījumi veicinās lielāku uzticamību pieņemtajam lēmumam Ministru kabinetā, vienlaikus saglabājot pašvaldību autonomiju teritorijas plānošanas jomā,” uzsver Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Patlaban likums paredz, ka pašvaldību teritorijas plānojumu tiesiskumu izvērtē VARAM, savukārt par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgais ministrs var pieņemt lēmumu par teritorijas plānojuma vai tā daļas darbības apturēšanu. Likumprojekts paredz, ka turpmāk šādu lēmumu pieņemtu Ministru kabinets kā koleģiāla institūcija.
Tāpat grozījumi paredz stiprināt kompetento valsts pārvaldes iestāžu iesaisti teritorijas plānojumu izvērtēšanā. Nozaru ministrijām būtu pienākums informēt par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgo ministriju, ja tiek konstatēts, ka teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma risinājumi apdraud vai var apdraudēt valsts interešu īstenošanu vai normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu, īpaši valsts drošības, aizsardzības, enerģētikas, klimata politikas un vides aizsardzības jomā.
Piedāvātais regulējums nerada jaunas valsts uzraudzības funkcijas un nepaplašina nozaru ministriju kompetenci attiecībā uz pašvaldību teritorijas plānojumiem. Tas paredz efektīvāku jau esošo kompetenču izmantošanu.
Paredzēts, ka grozījumus “Teritorijas attīstības plānošanas likumā” Saeima skatīs 3. septembra sēdē.
Saeimas Preses dienests