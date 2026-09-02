Saeimas komisija atbalsta ieceri, ka pašvaldību izstrādātos teritoriju plānojumus varēs apturēt Ministru kabinets

(02.09.2026.)
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Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 2.septembrī, atbalstīja likumprojekta “Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā” virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā, paredzot, ka turpmāk pašvaldību izstrādāto teritorijas plānojumu varēs apturēt tikai ar Ministru kabineta, nevis Viedās administrācijas un reģionālās attīstības (VARAM) ministra lēmumu kā līdz šim.

Likumprojekta mērķis ir pilnveidot pašvaldību teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izvērtēšanas mehānismu, kā arī precizēt lēmumu pieņemšanas kārtību gadījumos, kad nepieciešams lemt par šo plānošanas dokumentu darbības apturēšanu.

“Teritorijas plānošanas jautājumi arvien biežāk skar ne tikai konkrētas pašvaldības intereses, bet arī valsts drošības, enerģētikas, aizsardzības un citas stratēģiski nozīmīgas jomas. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka lēmumi šādos gadījumos balstās uz kompetento institūciju izvērtējumu un tiek pieņemti koleģiāli. Grozījumi veicinās lielāku uzticamību pieņemtajam lēmumam Ministru kabinetā, vienlaikus saglabājot pašvaldību autonomiju teritorijas plānošanas jomā,” uzsver Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Patlaban likums paredz, ka pašvaldību teritorijas plānojumu tiesiskumu izvērtē VARAM, savukārt par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgais ministrs var pieņemt lēmumu par teritorijas plānojuma vai tā daļas darbības apturēšanu. Likumprojekts paredz, ka turpmāk šādu lēmumu pieņemtu Ministru kabinets kā koleģiāla institūcija.

Tāpat grozījumi paredz stiprināt kompetento valsts pārvaldes iestāžu iesaisti teritorijas plānojumu izvērtēšanā. Nozaru ministrijām būtu pienākums informēt par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgo ministriju, ja tiek konstatēts, ka teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma risinājumi apdraud vai var apdraudēt valsts interešu īstenošanu vai normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu, īpaši valsts drošības, aizsardzības, enerģētikas, klimata politikas un vides aizsardzības jomā.

Piedāvātais regulējums nerada jaunas valsts uzraudzības funkcijas un nepaplašina nozaru ministriju kompetenci attiecībā uz pašvaldību teritorijas plānojumiem. Tas paredz efektīvāku jau esošo kompetenču izmantošanu.

Paredzēts, ka grozījumus “Teritorijas attīstības plānošanas likumā” Saeima skatīs 3. septembra sēdē.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 2.septembrī
08:30  Juridiskās komisijas sēde
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Pieprasījumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde