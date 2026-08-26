Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa piedalīsies NB8 valstu sanāksmē Islandē un pārrunās atbalsta stiprināšanu Ukrainai

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no 26. līdz 28.augustam uzturēsies Islandē, kur notiks ikgadējā Baltijas un Ziemeļvalstu (NB8) parlamentu priekšsēdētāju sanāksme. NB8 valstu parlamentārieši spriedīs par atbalstu Ukrainai.
Darba kārtībā paredzētas diskusijas arī par aktuālajiem jautājumiem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu parlamentos, kā arī transatlantiskajām attiecībām. Tāpat parlamentārieši spriedīs par mākslīgā intelekta ietekmi uz likumdevējiem un demokrātiju, kā arī dzimumu līdztiesības veicināšanu parlamentos un cīņu pret naida runu, kas vērsta pret deputātiem.
Saeimas priekšsēdētājai plānota arī tikšanās ar Islandes parlamenta priekšsēdētāju Tourunu Sveinbjarnardotiru (Þórunn Sveinbjarnardóttir).
Baltijas valstis un Ziemeļvalstis vieno nozīmīga sadarbība NB8 formātā. Tas apvieno piecas Ziemeļvalstis – Dāniju, Islandi, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju – un trīs Baltijas valstis – Latviju, Igauniju un Lietuvu. NB8 ietvaros notiek regulāras premjeru, parlamentāriešu, ministru un citu amatpersonu tikšanās. Ierasti ir NB8 formāta izbraukumi uz valstīm ārpus reģiona, lai aktualizētu demokrātijas, miera un tiesiskuma jautājumus, kā arī dalītos ar labāko praksi reformu procesam.
Saeimas Preses dienests