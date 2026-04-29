Komisija uzdod Birokrātijas atmešanas grupai ciešāk sadarboties ar Mākslīgā intelekta centru administratīvā sloga mazināšanā

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 29.aprīlī, uzklausīja Birokrātijas atmešanas grupas (BAG) vadītāja Jāņa Endziņa ziņojumu par līdz šim paveikto, norādot uz nepieciešamību izstrādāt risinājumus administratīvā sloga mērīšanas principu ieviešanai likumdošanas procesā un ciešākai sadarbībai ar Mākslīgā intelekta centru.
Komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs uzsvēra, ka mērķtiecīga birokrātijas mazināšana ir būtisks priekšnoteikums valsts pārvaldes efektivitātes celšanai: “Birokrātijas mazināšana ir priekšnoteikums efektivitātes celšanai gan privātajā, gan valsts sektorā. Mūsu kopīgais mērķis ir samazināt administratīvo slogu par 25 procentiem jeb aptuveni vienu miljardu eiro, ja rēķina iedzīvotāju un uzņēmēju pavadītās stundas administratīvo jautājumu risināšanā.”
Pēc Valsts kancelejas aprēķiniem šobrīd kopējais administratīvais slogs ir 4,7 miljardi eiro, kuru pēdējā gada laikā izdevies samazināt par 137 miljoniem eiro. Šie aprēķini veikti pēc Eiropas Komisijas izmantotās metodoloģijas.
Komisijas sēdē tika izvērtēts arī līdzšinējais Birokrātijas atmešanas grupas darbs un sasniegtais progress.
BAG vadītājs J.Endziņš informēja deputātus par 2026.gada martā veiktās SKDS iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, kas apliecina, ka administratīvā sloga un birokrātijas mazināšana sabiedrībai ir viena no aktuālākajām valsts pārvaldes problēmām. Aptaujā iedzīvotāji īpaši norādījuši uz birokrātijas slogu tādās jomās kā veselības aprūpe, izglītība, sociālie pakalpojumi, būvniecība un nodokļu administrēšana.
Vienlaikus komisija iepazinās ar kopējo progresu administratīvā sloga mazināšanā. Laika posmā no 2025.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 22.aprīlim Ministru kabineta uzdevumā ieviesti vairāki konkrēti pasākumi, tostarp izstrādāti 16 normatīvo aktu grozījumu priekšlikumi. Pašlaik tiek gatavots nākamais priekšlikumu grozs, kā arī turpināta darba rezultātu uzraudzība, izmantojot publiski pieejamu progresa rādītāju sistēmu.
Komisijas deputāti uzsvēra, ka BAG uzdevums arī turpmāk ir ne tikai esošā administratīvā sloga mazināšana, bet arī jauna sloga nepieļaušana, tostarp likumdošanas procesā, kā arī datu un digitālo risinājumu izmantošana, lai valsts pārvaldē varētu strādāt vienkāršāk, ātrāk un efektīvāk. Kā viens no risinājumiem tiek piedāvāta iespēja izstrādāt administratīvā sloga kalkulatoru, kurā būtu iespējams aprēķināt katra normatīvā akta ietekmi.
Tāpat komisija uzdeva līdz šā gada 27.maijam sagatavot grozījumus Publisko aģentūru likumā, bet 17.jūnijā sniegt ziņojumu par sadarbību ar Mākslīgā intelekta centru.
