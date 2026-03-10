Daiga Mieriņa Čehijas prezidentam: pieaug izpratne par Krievijas draudiem un to, ka visiem jāsargā kopējā ES un NATO ārējā robeža

Latvija un Čehija ir cieši partneri ES un NATO, un mums ir draudzīgas attiecības un kopīga izpratne par globālajiem izaicinājumiem, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 10.martā, parlamentā uzņemot Čehijas prezidentu Petru Pavelu (Petr Pavel).
Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka esam jaunu izaicinājumu priekšā: Krievija aizvien cenšas iznīcināt Ukrainu, un pasauli satricinājusi karadarbība Tuvo Austrumu reģionā. Teju katru dienu ārpolitikā notiek kāds negaidīts pavērsiens, taču, lai pieņemtu izsvērtus lēmumus, ir jāsaglabā miers un optimisms. “Latvijā slavenākais čehs ir Jaroslava Hašeka literārais tēls Šveiks, kas visas grūtības risina ar mieru, caur humoru un saglabājot veselo saprātu,” pauda Saeimas priekšsēdētāja.
Saeimas priekšsēdētāja pateicās Čehijai par aktīvu dalību NATO daudznacionālajā brigādē Latvijā, tādējādi stiprinot mūsu reģiona aizsardzību.
“Ja agrāk mūsu brīdinājumi par Krieviju bieži palika nesadzirdēti, tad šodien domāšana ir mainījusies. Redzam aizvien lielāku izpratni par to, ka esam Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža, un tās aizsardzība ir sabiedroto kopīgs pienākums,” akcentēja D.Mieriņa.
Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka Eiropai vēl daudz darāmā, lai stiprinātu militārās industrijas neatkarību. Joprojām esam atkarīgi no piegādātājiem ārpus Eiropas, īpaši ieroču sistēmu un augsto tehnoloģiju jomā.
Puses bija vienisprātis, ka Latvijas un Lielbritānijas vadītā dronu koalīcija ir laba investīcija dalībvalstu aizsardzības spējās. Ņemot vērā mācības no karadarbības Ukrainā, mums ir jāattīsta salīdzinoši lētas ieroču sistēmas, kas spēj efektīvi iznīcināt tehnoloģiski sarežģītus un dārgus ieročus, kā arī stāties pretī masveida dronu uzbrukumiem. Būtisku ieguldījumu Ukrainas aizsardzībā sniedz arī Čehijas vadītā munīcijas koalīcija.
Pārrunājot sadarbību ekonomikā, D.Mieriņa akcentēja partnerību transporta jomā – Latvijā pasažieru pārvadājumos šobrīd izmantojam jaunos vilcienus, ko ražojis Čehijas uzņēmums “Škoda Vagonka”.
Saeimas namā ar Čehijas prezidentu šodien tikās arī Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica, Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns, Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs un Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Čehijas parlamentu vadītājs Jānis Vucāns.
