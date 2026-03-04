Saeimas priekšsēdētāja Grieķijas vēstniekam: mums jāturpina spēcīgs atbalsts Ukrainai

“Mums ir jāturpina spēcīgs atbalsts Ukrainai, lai karš pēc iespējas ātrāk beigtos, un jāpastiprina spiediens pret Krieviju. Pret agresorvalsti ir jāvērš vēl spēcīgākas Eiropas Savienības sankcijas, aizliedzot tās ēnu flotes kuģiem iebraukt Eiropas ostās,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa trešdien, 4.martā, parlamentā tiekoties ar Grieķijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Evangelu Turnaki (Evangelos Tournakis).
Puses bija vienisprātis, ka atbalsts Ukrainai nedrīkst pazust no dienaskārtības, neskatoties uz satricinājumiem Tuvajos Austrumos. Kā akcentēja Saeimas priekšsēdētāja, sankcijas jāvērš pret sektoriem, kas Krievijai nes ienākumus, ko tā izmanto, lai turpinātu karu. Notikumi Tuvajos Austrumos ietekmēs naftas cenas, un nedrīkstam pieļaut, ka Krievija izmanto to savā labā.
Pārrunājot globālo satricinājumu ietekmi uz Eiropu, D.Mieriņa akcentēja to, cik būtiski ir stiprināt Eiropas Savienības dalībvalstu noturību pret krīzēm. Savukārt vēstnieks izcēla nepieciešamību kāpināt Eiropas valstu militārās spējas.
Saeimas priekšsēdētāja un vēstnieks pārrunāja arī parlamentāro attiecību stiprināšanas iespējas, kā arī sprieda par tūrisma attīstības potenciālu.
