Tautsaimniecības komisija spriedīs par situācijas Tuvajos Austrumos ietekmi uz Latvijas ekonomiku

(03.03.2026.)

Lai izvērtētu ģeopolitisko notikumu ietekmi un apzinātu iespējamos riskus un rīcības scenārijus, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 4.martā, spriedīs par situācijas Tuvajos Austrumos ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību.

Deputāti uzklausīs atbildīgo institūciju ziņojumus par situācijas iespējamo ietekmi uz energoresursu cenām, piegāžu ķēdēm, transportu, loģistiku, eksportspēju un finanšu tirgiem, kā arī citām tautsaimniecībai nozīmīgām jomām. Uz sēdi aicināti Ārlietu, Ekonomikas un Satiksmes ministriju pārstāvji, nozaru eksperti, kā arī organizāciju, tostarp degvielas tirgotāju, pārstāvji.

“Ir būtiski nodrošināt savlaicīgu, datos un ekspertu vērtējumā balstītu situācijas analīzi, lai stiprinātu Latvijas tautsaimniecības noturību un spēju reaģēt uz globālajiem izaicinājumiem,” norāda komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens.

Sēde sāksies pulksten 10.00 Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 10/12, 409.telpā. Tai būs iespējams sekot līdzi arī attālināti.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 4.martā
08:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
09:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Grieķijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Evangelos Tournakis
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde