Tautsaimniecības komisija spriedīs par situācijas Tuvajos Austrumos ietekmi uz Latvijas ekonomiku

Lai izvērtētu ģeopolitisko notikumu ietekmi un apzinātu iespējamos riskus un rīcības scenārijus, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 4.martā, spriedīs par situācijas Tuvajos Austrumos ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību.
Deputāti uzklausīs atbildīgo institūciju ziņojumus par situācijas iespējamo ietekmi uz energoresursu cenām, piegāžu ķēdēm, transportu, loģistiku, eksportspēju un finanšu tirgiem, kā arī citām tautsaimniecībai nozīmīgām jomām. Uz sēdi aicināti Ārlietu, Ekonomikas un Satiksmes ministriju pārstāvji, nozaru eksperti, kā arī organizāciju, tostarp degvielas tirgotāju, pārstāvji.
“Ir būtiski nodrošināt savlaicīgu, datos un ekspertu vērtējumā balstītu situācijas analīzi, lai stiprinātu Latvijas tautsaimniecības noturību un spēju reaģēt uz globālajiem izaicinājumiem,” norāda komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens.
Sēde sāksies pulksten 10.00 Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 10/12, 409.telpā. Tai būs iespējams sekot līdzi arī attālināti.
Saeimas Preses dienests