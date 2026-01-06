Saeimas Nacionālās drošības komisija: ir būtiski panākt Ukrainai pieņemamus drošības garantiju nosacījumus

Saeimas Nacionālās drošības komisijas deputāti otrdien, 6.janvārī, uzklausīja ārlietu un aizsardzības ministrus par jautājumiem, kas šodien tiks skatīti labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmē Parīzē, Francijā. Apspriedes darbakārtībā ir atbalsta turpināšana Ukrainai, drošības garantiju stiprināšana un kopīga nostāja ceļā uz taisnīgu un ilgstošu mieru Eiropā.
Sēdes dalībnieki pauda, ka ir būtiski panākt Ukrainai pieņemamus drošības garantiju nosacījumus, kas ietver gan Ukrainas bruņoto spēku stiprināšanu, gan sabiedroto valstu atbalstu noslēgtā miera līguma nosacījumu ievērošanas uzraudzībā un turpmākas ilgtermiņa sadarbības padziļināšanā.
Liela loma šo plānu izstrādē un iedzīvināšanā ir tieši Amerikas Savienotajām Valstīm, taču ne mazāk svarīgs būs katras labas gribas koalīcijas dalībvalsts atbalsts un ieguldījums, norāda komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis.
“Latvija ir bijis nepagurstošs Ukrainas sabiedrotais kopš kara pirmās dienas, un apliecinām, ka arī šajā garajā un sarežģītajā procesā Ukraina var rēķināties ar mūsu nedalītu atbalstu kā izpildvaras, tā arī parlamenta līmenī,” uzsver A.Latkovskis.
Saeimas Preses dienests