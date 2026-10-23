Jānis Vucāns Tallinā aicina paātrināt Baltijas valstu sadarbību zinātnē un izglītībā

Izglītība un zinātne ir mūsu nākotnes pamats, tāpēc Baltijas valstīm ir jāpaātrina dažādu jaunu, laikmeta prasībām atbilstošu sadarbības risinājumu ieviešanu šajās jomās. To uzsvēra Baltijas Asamblejas (BA) viceprezidents un Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns piektdien, 23.oktobrī, piedaloties BA gadskārtējā sesijā Tallinā.
J.Vucāns sacīja, ka izglītības jomā Baltijas valstis šobrīd demonstrē nozīmīgu progresu mākslīgā intelekta rīku izmantošanā. “Baltijas valstis ir uzsākušas dažādas iniciatīvas, lai ieviestu mākslīgā intelekta rīkus skolās un atbalstītu skolotājus un skolēnus. Taču tehnoloģijām ir jāpalīdz skolēniem domāt, nevis jādomā viņu vietā,” sacīja J.Vucāns. Viņš arī akcentēja, ka ir jāaizsargā mūsu – latviešu, igauņu un lietuviešu – valodas digitālajā pasaulē un tām jāieņem nozīmīga vieta nākotnes tehnoloģiju lietojumos.
Viņš atzina, ka zinātnes jomā Baltijas valstīm ir labi sadarbības piemēri starp universitātēm un pētniekiem, taču saskaramies arī ar izaicinājumiem. Kā piemērus viņš minēja Baltijas Zinātnes fonda un Inovatīvo daļiņu terapijas centra efektīvai vēža ārstēšanai izveidi. “Par šīm iniciatīvām diskutējam jau vairākus gadus, taču mums joprojām ir nepieciešams spēcīgāks politisks atbalsts un skaidri lēmumi,” akcentēja J.Vucāns.
Izceļot nākotnes darbus, J.Vucāns uzsvēra, ka Baltijas valstīm mākslīgā intelekta pielietojumu jomā ir nepieciešams ciešāk sadarboties izglītībā, tostarp skolotāju apmācībā un mūsu valodu aizsardzībā. Tāpat ir jāstiprina sadarbība zinātnes, tehniskās izglītības un studentu mobilitātes jomā. Mūsu jauniešiem ir nepieciešamas prasmes, kas atbilst rītdienas vajadzībām. Tāpat mums ir jāturpina atbalstīt mūsu kopīgo kultūru, vēsturi un identitāti, teica J.Vucāns.
“Mūsu nākotne ir atkarīga ne tikai no infrastruktūras, ko mēs veidojam, bet arī no zināšanām, ko mēs radām, vērtībām, kuras mūs vieno, un iespējām, ko mēs sniedzam saviem iedzīvotājiem. Vēlos sirsnīgi pateikties visiem saviem kolēģiem par daudzu gadu sadarbību un draudzību,” sacīja J.Vucāns.
Baltijas Asambleja šogad atzīmē savu 35.gadadienu. Patlaban Igaunija ir Baltijas Asamblejas prezidējošā valsts, un Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentārieši šajās dienās pulcējušies Tallinā, lai spriestu par reģionam būtiskiem jautājumiem, kā arī stiprinātu sadarbību starp mūsu valstīm un plašākā līmenī. Tajā uzmanības centrā šogad ir Baltijas valstu drošība un ciešāka sadarbība aizsardzības jomā.
Nākamgad prezidējošās valsts pienākumus Baltijas Asamblejā un Baltijas Ministru padomē uzņemsies Lietuva.
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Saeimas Preses dienests