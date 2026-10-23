Saeimas priekšsēdētāja Tallinā: Baltijas valstu spēks ir drosmē rīkoties

Baltijas valstis 35 gados ir paveikušas neticamu izrāvienu, fundamentāli mainot savu politisko kursu un nostiprinot piederību Eiropas demokrātisko vērtību telpai, piektdien, 23.oktobrī, Tallinā uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, atklājot Baltijas Asamblejas gadskārtējo sesiju. Baltijas Asambleja šogad atzīmē savu 35.gadadienu.
“Mēs šodien esam piemērs valstīm Eiropas austrumos un dienvidos, apliecinot, ka šajos gados iespējams būtiski mainīt valsts attīstības virzienu. Esam pietiekami nobrieduši, lai savā pieredzē dalītos ar citiem, taču vienlaikus mums jāizvirza jauni un drosmīgi mērķi,” aicināja Saeimas priekšsēdētāja.
Viņa akcentēja Baltijas valstu stingro atbalstu Ukrainai un iestāšanos par integrāciju Eiropas Savienībā. “Mēs nelokāmi esam atbalstījuši Ukrainu un turpināsim to darīt nesavtīgi. Mēs tāpat cieši iestājamies arī par Moldovas integrāciju Eiropas Savienībā,” teica D.Mieriņa, uzsverot, ka ikviena baltieša pienesums Ukrainai pārsniedz 1000 eiro gadā.
Saeimas priekšsēdētāja arī aicināja atbalstīt kampaņu “Sievietes sargā. Latvija atbalsta”, palīdzot Ukrainas aizstāvēm saņemt sievietes ķermenim piemērotu ekipējumu. “Šī ir iniciatīva, kurā mūsu atbalsts var glābt dzīvības,” uzsvēra D.Mieriņa.
Runājot par Baltijas valstu nākotnes sadarbību, Saeimas priekšsēdētāja aicināja iespējami drīz izveidot Baltijas Zinātnes fondu, kas veicinātu kopīgus pētniecības projektus nozarēs ar lielāko attīstības potenciālu. Tāpat viņa rosināja vienoties par finansējumu priekšizpētei Baltijas valstīs iecerētajam inovatīvās daļiņu terapijas centram, kas dotu nozīmīgu ieguldījumu gan zinātnē, gan veselības aprūpē.
Noslēgumā D.Mieriņa atzīmēja, ka šī ir pēdējā dalība Baltijas Asamblejas pasākumos Saeimas priekšsēdētājas amatā, un pateicās Igaunijas un Lietuvas parlamentu priekšsēdētājiem par sadarbību, uzticēšanos un drauga plecu.
Baltijas valstu parlamentārieši šodien Baltijas Asamblejas 45.sesijā Tallinā spriež par reģionam būtiskiem jautājumiem, kā arī ciešāku sadarbību starp mūsu valstīm un plašākā līmenī. Asambleja sesijā uzmanības centrā šogad ir Baltijas valstu drošība un ciešāka sadarbība aizsardzības jomā.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720336287891/
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Saeimas Preses dienests