Baltijas Asamblejas balvu literatūrā pasniedz latviešu dzejniekam Kārlim Vērdiņam un tulkotājam Valtam Ernštreitam

Baltijas Asamblejas (BA) 45.sesijas priekšvakarā Tallinā ceturtdien, 22.oktobrī, svinīgā ceremonijā BA balvu literatūrā pasniedza latviešu dzejniekam Kārlim Vērdiņam un tulkotājam Valtam Ernštreitam par dzejoļu krājumu “Lībiešu balādes / Līvõd balādõd”.
Balvu mākslā šovakar saņēma mūsdienu igauņu māksliniece un pētniece Darja Popolitova (Darja Popolitova) par māksliniecisko praksi, kurā viņa pēta atsvešinātību digitālajā laikmetā un mainīgo pieskāriena un taktilitātes nozīmi.
Savukārt BA balvu zinātnē saņēma viens no vadošajiem pētniekiem salīdzinošās vēsturiskās socioloģijas jomā Zenons Norkus (Zenonas Norkus) no Lietuvas par divām zinātniskajām monogrāfijām par pēckomunistisko transformāciju.
Katras balvas apjoms ir 5000 eiro. Balva dibināta 1994.gadā, un to ieguvuši daudzi pazīstami kultūras, zinātnes un mākslas jomas darbinieki.
Ar Baltijas Inovācijas balvu šogad apbalvots Igaunijas uzņēmums “Nanordica Medical”, kas izstrādā modernus antibakteriālus brūču pārsējus, apvienojot nanotehnoloģiju un materiālzinātni, lai ārstētu inficētas un grūti dzīstošas brūces.
Pasākumā piešķirtas arī Baltijas Asamblejas medaļas. Tās piešķir par ieguldījumu Baltijas valstu vienotības un sadarbības stiprināšanā. Tās šovakar saņēma Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts un bijusī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce.
Medaļas saņēma arī Igaunijas Rīgikogu priekšsēdētājs Lauri Husars (Lauri Hussar), Lietuvas Seima priekšsēdētājs Jozs Oleks (Juozas Olekas), BA prezidents Timo Suslovs (Timo Suslov), igauņu uzņēmējs Tāvets Hinrikuss (Taavet Hinrikus) un folkloriste Ingrīda Rītela (Ingrid Rüütel), kā arī lietuviešu uzņēmēja Jurga Žilinskiene (Jurga Žilinskienė).
Šajās dienās parlamentārieši no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas šajās dienās pulcējušies Tallinā uz BA gadskārtējo sesiju, lai pārrunātu mūsu reģionam būtiskus jautājumus, tostarp Baltijas valstu drošību un ciešāku sadarbību aizsardzībā.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720336294248/with/55604985432/
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Saeimas Preses dienests