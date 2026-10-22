Saeima atceļ likumu par Divjas Kananas Višvanatas atzīšanu par Latvijas pilsoni

Saeima ceturtdien, 22.oktobrī, steidzamības kārtā pieņēma likumu, ar kuru atceļ iepriekš pieņemto likumu par Divjas Kananas Višvanatas (Divya Kannan Vishwanath) atzīšanu par Latvijas pilsoni.
Likums pieņemts, reaģējot uz Saeimā saņemto Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vēstuli, kurā parlaments aicināts vēl 14.Saeimas pilnvaru laikā novērst jebkuras šaubas, kas saistītas ar likuma “Par Divjas Kananas Višvanatas (Divya Kannan Vishwanath) atzīšanu par Latvijas pilsoni” pieņemšanu, nepieciešamības gadījumā to pārskatot.
Par likumprojekta virzību atbildīgajā Juridiskajā komisijā tika norādīts, ka, steidzami nepārskatot iepriekš pieņemto Saeimas lēmumu, pilsonības atzīšanas likums stātos spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, 23.oktobrī, un gadījumā, ja apstiprinātos iepriekš paustās šaubas par Saeimas deputātiem sniegtās informācijas patiesumu, Saeimai un attiecīgajām institūcijām būtu jāvērtē, vai nebūtu uzsākama pilsonības atņemšanas procedūras ierosināšana. Tieši šā apsvēruma dēļ deputāti atzina, ka Saeimas pieņemtais pilsonības atzīšanas likums būtu atceļams vēl pirms šā likuma spēkā stāšanās.
Likums par iepriekš pieņemtā likuma atcelšanu stāsies spēkā tā izsludināšanas dienā.
Jau vēstīts, ka Saeima 15.oktobrī par Latvijas pilsoni atzina zinātnieci no Indijas Divju Kananu Višvanatu.
Saeimas Preses dienests