Saeimas kārtības rullī pilnveido parlamenta darba organizāciju un procedūras

Saeima ceturtdien, 22.oktobrī, pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus Saeimas kārtības rullī, lai pilnveidotu parlamenta darba organizāciju un precizētu atsevišķas procedūras.
No Saeimas kārtības ruļļa izslēgs normas par deputātu transporta un dzīvesvietas izdevumu kompensēšanu. Šos jautājumus turpmāk paredzēts regulēt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, lai atlīdzības un ar darbu saistīto izdevumu kompensēšanas kārtība būtu noteikta vienuviet un balstītos vienotos principos. Līdz attiecīgā regulējuma izstrādei un spēkā stāšanās brīdim saglabāsies pašreizējā kārtība.
Turpmāk, ja Saeimas Prezidija locekļa amatam būs izvirzīts tikai viens kandidāts, par viņu balsos ar balsošanas iekārtām, nevis vēlēšanu zīmēm. Savukārt, ja Saeimas Prezidija locekļa vai citas attiecīgajā normā minētās amatpersonas amatam izvirzīto kandidātu būs vairāk nekā ievēlējamo amatpersonu vietu, balsošana, tāpat kā līdz šim, notiks ar vēlēšanu zīmēm. Ar amatpersonu ievēlēšanas kārtību saistītās normas stāsies spēkā līdz ar jaunās 15.Saeimas sanākšanu.
Gadījumos, kad Saeimā izskatīšanai ir iesniegta likumprojektu pakotne, kas paredz institūciju reorganizāciju un ietver tikai ar to tieši saistītus grozījumus, tad pirmajā lasījumā gan debates, gan balsošana notiks par visu likumprojekta pakotni kopumā.
Visiem pakotnes likumprojektiem būs nosakāms vienots priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam. Savukārt priekšlikumus pakotnes likumprojektam varēs iesniegt tikai par tādiem jautājumiem, kas atbilst attiecīgā likumprojekta tiesiskā regulējuma mērķim. Citus priekšlikumus atbildīgā komisija neizskatīs un nepievienos likumprojektam.
Saeimas Preses dienests