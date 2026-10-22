Saeima: Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas nosaukumi ir jāsaglabā

Lai saglabātu Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas vēsturiskos nosaukumus, Saeima ceturtdien, 22.oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā.
Izmaiņas noteic, ka valsts aizsargā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu vēsturisko identitāti un atpazīstamību.
Likuma grozījumi noteic, ka Latvijas Sabiedriskais medijs savā redakcionālajā darbībā, tai skaitā programmu veidošanā, lineāro un nelineāro pakalpojumu sniegšanā analogajā un digitālajā vidē, kā arī publiskajā komunikācijā saglabā un izmanto arī agrāko sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu vēsturiskos nosaukumus “Latvijas Radio” un “Latvijas Televīzija”. Tas attiecas arī uz nosaukumu saīsinājumiem, logotipiem (arī stilizētā veidā) un preču zīmēm. Tāpat grozījumi noteic, ka no šā noteikuma var atkāpties, veidojot jaunas programmas vai pakalpojumus.
Tāpat izmaiņas noteic, ka, sasniedzot sabiedriskā pasūtījuma mērķus un nodrošinot viedokļu daudzveidību, Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas ziņu dienesti darbojas kā atsevišķas, savstarpēji neapvienotas un redakcionāli patstāvīgas struktūrvienības,
Latvijas Radio raida kopš 1925.gada 1.novembra, bet Latvijas Televīzija – kopš 1954.gada 6.novembra. Deputāti iepriekš uzsvēruši, ka abu sabiedrisko mediju nosaukumi, simbolika, reputācija, redakcionālais mantojums, profesionālās tradīcijas un sabiedriskā atpazīstamība ilgstošā laikā ir kļuvušas par nozīmīgu Latvijas demokrātiskās informācijas telpas, kultūrtelpas un sabiedrības uzticēšanās elementu.
Saeima 2024.gada 18.janvārī pieņēma izmaiņas likumā, paredzot, ka no 2025.gada 1.janvāra Latvijā ir viens sabiedriskais medijs, apvienojot Latvijas Radio un Latvijas Televīziju.
Grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.
Saeimas Preses dienests