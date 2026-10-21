Ārlietu komisija konceptuāli atbalsta ES un MERCOSUR partnerības nolīgumu

Saeimas Ārlietu komisija trešdien, 21.oktobrī, konceptuāli atbalstīja likumprojektu par Partnerības nolīguma starp Eiropas Savienību un Dienvidu kopējo tirgu (MERCOSUR) apstiprināšanu. Nolīgums paredz padziļināt tirdzniecības, ekonomisko un politisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Argentīnu, Brazīliju, Paragvaju un Urugvaju. Komisijas sēdē deputāti šodien uzklausīja arī sociālos un sadarbības partnerus.
Nolīgums stiprinās Eiropas Savienības attiecības ar vienu no pasaules lielākajiem reģionālajiem ekonomiskajiem blokiem un veicinās ciešāku partnerību ar valstīm, kuras atbalsta starptautiskajā kārtībā balstītu sadarbību. Tas balstās uz demokrātijas, cilvēktiesību, tiesiskuma un ilgtspējīgas attīstības principiem. Nolīgums paredz arī ciešāku sadarbību klimata pārmaiņu, drošības, tostarp kiberdrošības, migrācijas un cīņas ar organizēto noziedzību, kā arī sabiedrības veselības jautājumos.
Īpaši nozīmīga ir nolīguma ekonomiskā dimensija. Nolīgums paredz, ka MERCOSUR valstis pakāpeniski atcels importa tarifus 91 procentam Eiropas Savienības preču. Pēc Eiropas Komisijas aplēsēm, tas ļautu ietaupīt vairāk nekā četrus miljardus eiro gadā, teikts likumprojekta anotācijā. Tas pavērs jaunas iespējas Eiropas uzņēmumiem un veicinās abu reģionu ekonomisko izaugsmi.
Pērn preču tirdzniecības apjoms starp Latviju un četrām MERCOSUR valstīm pārsniedza 90 miljonu eiro. Savukārt Latvijas eksports sasniedza gandrīz 71 miljonu eiro, bet imports – aptuveni 25 miljonus eiro, norādīts anotācijā.
Eiropas Savienību un MERCOSUR partnerības nolīgums tik parakstīts šā gada 17.janvārī pēc vairāk nekā 25 gadus ilgām sarunām. Lai Partnerības nolīgums stātos spēkā, tas jāratificē visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Par tā ratifikāciju vēl būs jālemj Saeimai divos lasījumos.
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Saeimas Preses dienests