Komisija galīgajā lasījumā atbalsta iespēju Valsts kontrolei veikt finanšu revīziju Saeimā

(21.10.2026.)

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 21.oktobrī, trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Valsts kontroles likumā, kas paredz Valsts kontrolei tiesības veikt finanšu revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību.

“Valsts budžeta līdzekļu izlietojumam ir jābūt caurskatāmam neatkarīgi no tā, par kuru valsts institūciju ir runa. Ar šīm izmaiņām speram vēl vienu soli, lai sabiedrībai būtu pārliecība, ka Saeimas finanšu pārskats tiek pārbaudīts pēc vienotiem un skaidriem principiem,” uzsver Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Patlaban Valsts kontroles likums noteic, ka Valsts kontrole neveic revīziju Saeimā. Likumprojekta mērķis ir stiprināt valsts finanšu kontroles sistēmu, nodrošināt lielāku pārredzamību un veicināt sabiedrības uzticēšanos likumdevēja rīcībā nodoto valsts budžeta līdzekļu izlietojumam.

Grozījumi paredz, ka Valsts kontrole Saeimā būs tiesīga veikt finanšu revīziju par parlamenta sagatavotā gada pārskata pareizību. Vienlaikus Valsts kontrolei nebūs tiesību Saeimā veikt lietderības vai atbilstības revīzijas, ņemot vērā parlamenta īpašo konstitucionālo statusu un nepieciešamību saglabāt institucionālo līdzsvaru.

Finanšu revīzija ļaus pārbaudīt Saeimas finanšu informāciju, ko iekļauj valsts konsolidētajā gada pārskatā. Tādējādi Valsts kontroles atzinums par valsts pārskatu aptvers arī Saeimas finanšu informāciju.

Likumprojekts paredz, ka revīzijas Saeimā tiks plānotas atbilstoši Valsts kontroles riska novērtēšanas un būtiskuma pieejai, līdz ar to finanšu revīziju Saeimā nebūs obligāti jāveic katru gadu.

Lai grozījumi stātos spēkā, tie trešajā – galīgajā - lasījumā vēl jāpieņem Saeimai. Likumprojektu galīgajā lasījumā plānots skatīt Saeimas 29.oktobra sēdē.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 21.oktobrī
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09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
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12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde (turpinājums)
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