Deputāti Baltijas Asamblejas sesijā Tallinā spriedīs par Baltijas valstu drošību un ciešāku sadarbību aizsardzības jomā

Parlamentārieši no Baltijas valstīm piektdien, 23.oktobrī, pulcēsies Igaunijas galvaspilsētā Tallinā, lai gadskārtējā Baltijas Asamblejas (BA) sesijā spriestu par reģionam būtiskiem jautājumiem, kā arī stiprinātu sadarbību starp mūsu valstīm un plašākā līmenī. Parlamentāriešu uzmanības centrā būs drošības jautājumi un sadarbības stiprināšana aizsardzībā. Baltijas Asambleja šogad atzīmē savu 35.gadadienu.
BA 45.sesiju Tallinā atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Igaunijas Rīgikogu priekšsēdētājs Lauri Husars (Lauri Hussar) un Lietuvas Seima priekšsēdētājs Jozs Oleks (Juozas Olekas).
Saeimu pārstāvēs Latvijas delegācijas vadītājs, BA viceprezidents Jānis Vucāns, delegācijas vadītāja vietniece Inga Bērziņa, kā arī delegācijas locekļi Kaspars Briškens, Raivis Kalējs, Līga Kļaviņa, Antoņina Ņenaševa, Ramona Petraviča, Viktorija Pleškāne, Uģis Rotbergs un Juris Viļums.
Asamblejas sesijas ietvaros sanāks arī parlamentu un izpildvaras sadarbības platforma – 32.Baltijas Padome. To vadīs BA prezidents Timo Suslovs (Timo Suslov). Padomi uzrunās arī Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže un Lietuvas ārlietu ministra vietnieks Sigits Mitkus (Sigitas Mitkus).
Baltijas Asamblejas preses konferences tiešraidi būs iespējams vērot piektdien, 23.oktobrī, pulksten 13.00. Preses konferencē piedalīsies BA delegāciju vadītāji un Baltijas Ministru padomes pārstāvji.
Savukārt sesijas ieskaņā ceturtdien, 22.oktobrī, paredzēta BA balvu pasniegšanas ceremonija. Balvu literatūrā šogad saņems latviešu dzejnieks Kārlis Vērdiņš un tulkotājs Valts Ernštreits par dzejoļu krājumu “Lībiešu balādes / Līvõd balādõd”. Balvu mākslā piešķirs mūsdienu māksliniecei un pētniecei Igaunijas Mākslas akadēmijā Darjai Popolitovai (Darja Popolitova) par māksliniecisko praksi, kurā viņa pēta atsvešinātību digitālajā laikmetā un mainīgo pieskāriena un taktilitātes nozīmi. Savukārt BA balvu zinātnē saņems viens no vadošajiem pētniekiem salīdzinošās vēsturiskās socioloģijas jomā Zenons Norkus (Zenonas Norkus) par divām zinātniskajām monogrāfijām par pēckomunistisko transformāciju.
Informācija par Baltijas Asambleju:
Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-16 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā risināti Asamblejas dienas kārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.
Saeimas Preses dienests