Krīzes situācijās plānots ieviest nacionālo viesabonēšanu

Lai krīzes situācijās iedzīvotājiem nodrošinātu sakaru iespējas, Saeima ceturtdien, 15.oktobrī, konceptuāli atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus Elektronisko sakaru likumā. Tie paredz ieviest nacionālo viesabonēšanu.
Grozījumu mērķis ir nodrošināt sakaru pakalpojumu nepārtrauktību ārkārtas un krīzes situācijās. Ja kāda mobilo sakaru operatora tīkls ilgstoši nebūs pieejams, sakarus nodrošinās cits operators.
“Krīzes brīdī cilvēkiem jābūt iespējai sazināties ar tuviniekiem, izsaukt palīdzību un saņemt svarīgu informāciju. Tāpēc ir būtiski nodrošināt, lai sakari būtu pieejami arī tad, ja kāda operatora tīkls nedarbojas,” iepriekš pauda par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.
Satiksmes ministrijas pārstāvji iepriekš komisijas sēdē skaidroja, ka viesabonēšanu aktivizēs pēc krīzes vadības institūcijas lēmuma. Mobilā iekārta automātiski pieslēgsies tīklam, kuram konkrētajā vietā būs pieejams pārklājums. Tas ļaus iedzīvotājiem turpināt izmantot balss sakaru un īsziņu pakalpojumus.
Likumprojekts paredz, ka mobilo sakaru operatoriem nacionālās viesabonēšanas iespējas būs jāievieš līdz nākamā gada 1.jūlijam.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai vēl jāatbalsta galīgajā lasījumā.
Saeimas Preses dienests