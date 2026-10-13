Daiga Mieriņa jaunajai Igaunijas prezidentei: kopīgi jāstiprina iedzīvotāju uzticēšanās parlamentiem

Šobrīd līdztekus drošības un ekonomikas jautājumiem īpaša uzmanība jāpievērš arī tam, lai veicinātu iedzīvotāju uzticēšanos parlamentiem, to akcentēja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 13.oktobrī, parlamentā uzņemot jauno Igaunijas Republikas prezidenti Illi Madisi (Ülle Madise). Iepazīšanās vizīte Latvijā ir viņas pirmā ārvalstu vizīte prezidentes amatā.
D.Mieriņa uzsvēra, ka cilvēki visvairāk vēlas, lai par viņiem rūpējas un politiķi viņos ieklausās. Vienlaikus abas valstis saskaras ar nopietniem izaicinājumiem gan drošības, gan ekonomikas jomā, turklāt pašreizējā ģeopolitiskā situācija ir sarežģīta. I.Madise akcentēja parlamentu nozīmīgo lomu abās valstīs, norādot, ka lēmumu pieņemšanā būtisks ir arī sabiedrības atbalsts.
Puses bija vienisprātis, ka Latvijai un Igaunijai ir svarīgi mācīties vienai no otras, pārņemt labāko no abu valstu pieredzes. Tas jāizmanto parlamentu darba pilnveidošanai un iedzīvotāju uzticēšanās stiprināšanai.
Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra drošības un veselības aprūpes nozīmi, īpaši izceļot nepieciešamību izveidot kopīgu specializētu daļiņu terapijas centru vēža ārstēšanai, jo pašlaik Baltijas valstīs šāda centra nav.
Latvijai un Igaunijai ir ļoti labas un draudzīgas attiecības, un mēs augstu vērtējam šo draudzību, kā arī daudzos sadarbības formātus, kuros veiksmīgi strādājam, sacīja D.Mieriņa. Puses bija vienisprātis, ka ciešāka sadarbība ļautu Latvijai un Igaunijai sasniegt vairāk. Īpaši svarīgi to stiprināt militārās industrijas jomās.
D.Mieriņa arī uzsvēra, ka „Rail Baltica” projekts turpmākajos gados būs viens no lielākajiem izaicinājumiem abām valstīm un tam jābūt prioritātei arī nākamajai valdībai.
Ar Igaunijas prezidenti tikās arī Saeimas priekšsēdētājas biedre Linda Matisone, Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs un Saeimas sekretāra biedre Antoņina Ņenaševa.
I.Madisi Igaunijas parlaments ievēlēja par prezidenti 2.septembrī un viņa amatā stājās 12.oktobrī.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720336123277/with/55587119891
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests