Daiga Mieriņa: izglītība ir priekšnoteikums valodas, kultūras un identitātes saglabāšanai

Atvērtība Eiropas kultūrām, valodām un izglītības iespējām ir ieguvums, kas paplašina skolēnu redzesloku un stiprina saliedētu Latvijas sabiedrību, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 13.oktobrī, uzrunājot konferences “35 gadi kopš poļu izglītības atdzimšanas Latvijā. Itas Kozakevičas mantojums un poļu skolu nākotne” dalībniekus. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka izglītība ir priekšnoteikums valodas, kultūras un identitātes saglabāšanai.
Konference veltīta poļu izglītības nozīmei un attīstībai Latvijā, tās lomai nacionālās identitātes un kultūras daudzveidības stiprināšanā, kā arī poļu izglītības atjaunošanas iedvesmotājas, Latvijas Tautas frontes aktīvistes, sabiedriskās darbinieces un Augstākās padomes deputātes Itas Kozakevičas ieguldījumam. Viņas vārdā nosauktā Rīgas Poļu vidusskola šogad atzīmē 35 gadu jubileju.
“Runātam un rakstītam vārdam ir spēks. Līdz ar pirmajiem vārdiem sākas ceļš izglītībā. Tie vieno cilvēkus, saglabā tradīcijas un spēj stiprināt saites starp tautām,” pauda Saeimas priekšsēdētāja, izceļot Polijas un Latvijas draudzību, kuru cieši savijusi izglītība, kultūra un kopīgas vērtības.
Saeimas priekšsēdētāja atzīmēja, ka šo 35 gadu laikā poļu skolas Latvijā ir nostiprinājušās kā stabila un nozīmīga Latvijas izglītības sistēmas daļa. “Tās sniedz iespēju ne tikai Latvijas poļu kopienai saglabāt un stiprināt saikni ar savu valodu, vēsturi un kultūru, bet arī bērniem un jauniešiem Latvijā, kuri izvēlas tajās mācīties, iepazīt kultūru daudzveidību, paplašināt redzesloku un pilnveidot Eiropas valodu prasmes,” pauda D.Mieriņa.
Klātesošos uzrunāja arī Polijas Republikas vēstniecības Latvijā pilnvarotais lietvedis Tomašs Šeratičs (Tomasz Szeratics) un Itas Kozakevičas Rīgas Poļu vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja Kristīne Barkovska.
Konferenci vada Juris Viļums, Saeimas deputātu drupas sadraudzības veicināšanai ar Polijas parlamentu vadītājs. Tajā deputāti, izglītības jomas darbinieki un diplomāti spriež par poļu izglītības pašreizējo situāciju, sasniegumiem un nākotnes izaicinājumiem. Savukārt poļu skolu audzēkņi un absolventi dalās savos pieredzes stāstos par izglītības sniegtajām iespējām.
Foto no konferences: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720336149724/
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Saeimas Preses dienests