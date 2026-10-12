Z.Kalniņa-Lukaševica: Baltijas reģionam jākļūst par Eiropas drošības stratēģijas veidotāju

Otrdien, 13.oktobrī, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalīsies Varšavas Drošības forumā (Warsaw Security Forum), kas ir nozīmīgākā drošības un ārpolitikas konference Centrālajā un Austrumeiropā. Foruma laikā Saeimas priekšsēdētājas biedre piedalīsies augsta līmeņa parlamentāriešu diskusijā par transatlantisko vienotību.
Z.Kalniņa-Lukaševica ir viena no ekspertu un politisko līderu darba grupas dalībniecēm, kura piedalījusies 2026.gada Varšavas Drošības foruma stratēģiskā ziņojuma “Eiropas drošības stiprināšana no NATO austrumu flanga līdz Tālajiem Ziemeļiem. Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Polijas kopīgā stratēģija” izstrādē.
Ziņojuma galvenais vēstījums – Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Polijai jākļūst par Eiropas nākotnes drošības arhitektūras veidotājām. Tajā izvirzīti konkrēti priekšlikumi sadarbības stiprināšanai trīs jomās – ārpolitikā un Eiropas integrācijā, aizsardzībā un starptautiskajā drošībā, kā arī enerģētikā un noturībā. Ziņojumā arī uzsvērta nepieciešamība stiprināt NATO atturēšanas un aizsardzības spējas, attīstīt reģiona sadarbību aizsardzības jomā un mazināt stratēģiskās ievainojamības.
“Eiropas drošības vide ir fundamentāli mainījusies. Krievijas draudi nebeigsies pat pēc kara Ukrainā aktīvās fāzes noslēguma. Mūsu reģiona valstis vislabāk apzinās Krievijas radītos draudus. Mums ir arī pieredze un politiskā griba, lai kopīgi veidotu spēcīgāku Eiropu. Tādēļ mēs nedrīkstam būt tikai Eiropas aizsardzības pirmā līnija – mums jābūt Eiropas drošības stratēģijas veidotājiem,” norāda Z.Kalniņa-Lukaševica.
Varšavas Drošības foruma ietvaros Saeimas priekšsēdētājas biedre piedalīsies arī augsta līmeņa parlamentāriešu diskusijā par parlamentu lomu transatlantiskās vienotības veicināšanā. Tās uzmanības centrā būs Eiropas un ASV sadarbības stiprināšana laikā, kad mainās globālā drošības vide, pieaug nepieciešamība pēc lielākām Eiropas investīcijām aizsardzībā un īpaši svarīga kļūst sabiedroto vienota rīcība Krievijas agresijas atturēšanā.
Diskusijā līdz ar Z.Kalniņu-Lukaševicu piedalīsies ASV Kongresa Pārstāvju palātas Bruņoto spēku komitejas loceklis Džeisons Krovs (Jason Crow), Polijas Sejma Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Pavels Kovals (Paweł Kowal) un viņa vietnieks Radoslavs Fogels (Radosław Fogiel), Norvēģijas parlamenta Ārlietu un aizsardzības komisijas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Nils Ole Fošaugs (Nils-Ole Foshaug), Polijas Sejma deputāte Kinga Gajevska (Kinga Gajewska). Diskusiju vadīs bijušais Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas prezidents Teodors Rusopuls (Theodoros Rousopoulos).
Varšavas Drošības forums šogad norisinās 12. un 13.oktobrī. Šogad forums pulcē vairāk nekā 2500 politisko līderu, parlamentāriešu, militāro amatpersonu un drošības ekspertu no aptuveni 90 valstīm, lai diskutētu par Eiropas drošības nākotni, NATO stiprināšanu, transatlantisko sadarbību un atbalstu Ukrainai. Forums ir nozīmīga starptautiska platforma drošības un aizsardzības politikas veidošanai, pulcējot valstu un valdību pārstāvjus, NATO un Eiropas Savienības amatpersonas, parlamentāriešus, militāros ekspertus un domnīcu pārstāvjus.
Ar 2026.gada Varšavas Drošības foruma stratēģisko ziņojumu iespējams iepazīties: https://warsawsecurityforum.org/wsf-2026/report/
Saeimas Preses dienests