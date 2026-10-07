Budžeta komisija atbalsta plašākas iespējas saņemt OCTA atlīdzību

(07.10.2026.)

Lai stiprinātu ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu aizsardzību un pilnveidotu OCTA sistēmas darbību, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 7.oktobrī, galīgajam lasījumam atbalstīja grozījumus Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā.

Grozījumi paredz ieviest jaunu tiešās zaudējumu regulēšanas kārtību. Turpmāk persona, kuras transportlīdzeklim nodarīti zaudējumi, noteiktos gadījumos varēs vērsties pie sava apdrošinātāja, nevis zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa apdrošinātāja. Jauno kārtību plānots ieviest no 2028.gada 1.janvāra, un tā būs piemērojama apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši pēc šī datuma.

Tāpat paplašinātas iespējas saņemt atlīdzību par transportlīdzeklim nodarītajiem zaudējumiem gadījumos, kad negadījumu izraisījušais transportlīdzeklis nav noskaidrots. Paredzēts, ka atlīdzību varēs saņemt arī tad, ja negadījumā transportlīdzeklim nodarīti tādi bojājumi, kuru dēļ tiek anulēta atļauja piedalīties ceļu satiksmē. Šīs izmaiņas būs piemērojamas apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši no 2027.gada 1.janvāra.

Grozījumi paredz arī izmaiņas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja darbībā. Jautājumos, kas saistīti ar tam deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, birojs atradīsies Finanšu ministrijas pārraudzībā. Likumprojektā precizēti biroja valsts pārvaldes uzdevumi, noteiktas prasības valdes locekļiem un pilnveidota sūdzību izskatīšanas kārtība.

Tāpat pilnveidota Garantijas fonda darbība, paredzot iespēju nepieciešamības gadījumā nodrošināt papildu līdzekļus apdrošināšanas atlīdzību izmaksai, kā arī precizējot fonda pārvaldības un uzraudzības kārtību.

Lai grozījumi stātos spēkā, tie jāatbalsta Saeimai vēl trešajā – galīgajā – lasījumā. Likumprojektu plānots iekļaut nākamās nedēļas Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 7.oktobrī
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Nacionālās drošības komisijas kopsēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Nacionālās drošības komisijas un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas kopsēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde