Daiga Mieriņa: novērtējam ASV Kongresa spēcīgo atbalstu Baltijas valstīm

Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) ir neatsverama loma Latvijas neatkarībā un attīstībā, novērtējot ASV Kongresa nozīmīgo atbalstu Baltijas valstīm, pauda Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 6.oktobrī, parlamentā uzņemot ASV kongresmeni Hosē Luisu Korreju (Jose Luis Correa). H.L.Korreja ir Pārstāvju palātas Baltijas atbalsta grupas biedrs.
Sarunā piedalījās arī Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica un Saeimas sekretāra biedre Antoņina Ņenaševa.
Tikšanās laikā puses pārrunāja aktuālos drošības izaicinājumus reģionā, tostarp Krievijas aizvien aktīvāko darbību pret Baltijas valstīm. Saeimas priekšsēdētāja norādīja, ka būtiski ir pieaudzis hibrīduzbrukumu un citu incidentu skaits, tostarp nelegālās migrācijas spiediens uz Latvijas-Baltkrievijas robežas.
“Mūsu prioritātes ir drošība un aizsardzības spēju stiprināšana,” atzīmēja Saeimas priekšsēdētāja, izceļot Latvijas apņemšanos ieguldīt aizsardzībā vismaz piecus procentus no iekšzemes kopprodukta un novērtējot ASV sniegto atbalstu Baltijas drošības iniciatīvas ietvaros. “Tas ir spēcīgs apliecinājums Amerikas Savienoto Valstu un Baltijas ciešajai partnerībai,” pauda D.Mieriņa. Tāpat Saeimas priekšsēdētāja novērtēja ASV spēku klātbūtni Latvijā, kas stiprina sabiedroto militārās spējas.
Saeimas priekšsēdētāja pateicās ASV par atbalstu stingrākām sankcijām pret Krieviju. “Šobrīd tā lolo ilūzijas par savu uzvaru. Krievija ir izmisusi un uzbrūk daudz nežēlīgāk, nekā kara sākumā, tostarp bombardējot slimnīcas, bērnudārzus un skolas, dzīvojamās mājas,” pauda D.Mieriņa, aicinot visos iespējamajos veidos atbalstīt Ukrainu un ierobežot agresorvalsti.
Puses pārrunāja Latvijas un ASV, īpaši Kalifornijas štata, sadarbības iespējas ekonomikā, tostarp zinātnes, mākslīgā intelekta, augsto tehnoloģiju un radošo industriju jomā. Sarunas dalībnieki sprieda, ka būtisks izaicinājums ir pieaugošā dzīves dārdzība, tostarp energoresursu cenas, un uzsvēra ekonomiskās transformācijas lomu reģionu konkurētspējas stiprināšanā un sadarbības paplašināšanā.
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Saeimas Preses dienests