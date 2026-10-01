Konferencē Saeimā diskutēs par ilgtspējīgu valsts budžetu digitālajā laikmetā

Lai aktualizētu efektīvas pārvaldes un mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas ilgtspējīga valsts budžeta veidošanā, Saeimā piektdien, 9.oktobrī, norisināsies konference “Viedā izaugsme: ilgtspējīgs valsts budžets digitālajā laikmetā”.
Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Ministru prezidents Andris Kulbergs un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna. Konferences mērķis ir veicināt diskusiju par modernu pieeju valsts finansēm, kurā efektīva resursu pārvaldība, pārdomātas investīcijas un digitālie risinājumi sekmē valsts izaugsmi un fiskālo ilgtspēju.
“Latvijai šobrīd nepieciešams ilgtspējīgs valsts budžets, kas veicina valsts izaugsmi un spēj operatīvi reaģēt uz mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Tam būtiska ir budžeta transformācija – pāreja no procesu orientētas budžeta plānošanas uz rezultātos balstītu pieeju, kas vērsta uz konkrētu valsts izaugsmes mērķu sasniegšanu,” pirms konferences akcentē A.Vīksna.
Konferencē uzmanība tiks pievērsta fiskālajai ilgtspējai, gudras tērēšanas kultūrai, valsts investīcijām nākotnē, budžeta plānošanas pilnveidei, pārvaldes efektivitātei un mākslīgā intelekta sniegtajām iespējām valsts pārvaldē. Programmu veidos divas paneļdiskusijas: “Fiskālā ilgtspēja un gudras tērēšanas kultūra” un “Budžeta transformācija: no procesiem uz rezultātiem”.
Diskusijās piedalīsies Saeimas deputāti un pārstāvji no Eiropas Parlamenta, Latvijas Bankas, Finanšu ministrijas, Valsts kancelejas, attīstības finanšu institūcijas ALTUM, kā arī finanšu nozares, uzņēmējdarbības un akadēmiskās vides eksperti.
Konference piektdien, 9.oktobrī, notiks parlamenta Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, un tā sāksies pulksten 10.00. Ikviens interesents tās norisei varēs sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos, vai piedalīties klātienē, elektroniski aizpildot pieteikšanās anketu. Pieteikšanās līdz 6.oktobrim, vietu skaits klātienē ir ierobežots.
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