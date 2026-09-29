Komisija konceptuāli atbalsta Uzņēmumu reģistra pakalpojumu digitalizāciju

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 29.septembrī, konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru, kas paredz pakāpeniski pāriet uz elektronisku dokumentu iesniegšanu, automatizētu lēmumu pieņemšanu un citu administratīvo procedūru vienkāršošanu.
“Valsts pārvaldei ir jābūt orientētai uz cilvēku vajadzībām. Ja tehnoloģijas ļauj pakalpojumu saņemt ātrāk un vienkāršāk, mums tās ir jāizmanto. Šie grozījumi palīdzēs samazināt birokrātiju, vienlaikus saglabājot iespēju cilvēkiem aizstāvēt savas likumiskās tiesības,” uzsver Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Izmaiņu mērķis ir mazināt administratīvo slogu un paātrināt Uzņēmumu reģistra pakalpojumu saņemšanu uzņēmējiem, biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām, politiskajām partijām un citiem tiesību subjektiem. Grozījumi paredz, ka turpmāk pieteikumi Uzņēmumu reģistrā būs jāiesniedz elektroniski, izmantojot speciāli izveidotas tiešsaistes formas.
Plānots, ka atsevišķos vienkāršos gadījumos, kad sistēma automātiski varēs pārbaudīt visu nepieciešamo informāciju un datu atbilstību normatīvo aktu prasībām, lēmumus varēs pieņemt bez amatpersonas tiešas iesaistes. Vienlaikus personām saglabāsies tiesības saņemt skaidrojumu par pieņemto lēmumu, kā arī to apstrīdēt un pārsūdzēt. Automatizāciju vispirms paredzēts ieviest vienkāršākajos procesos, piemēram, juridiskās adreses maiņas reģistrēšanā. Tas ļautu būtiski samazināt pakalpojumu saņemšanas laiku.
Tāpat grozījumi paredz, ka gadījumos, kad iesniedzēja prasījums ir pilnībā apmierināts, Uzņēmumu reģistram nebūs jāsagatavo atsevišķs rakstveida lēmums. Par pieņemto lēmumu liecinās attiecīgais ieraksts reģistrā, vienlaikus personai saglabājot tiesības pieprasīt lēmuma rakstveida noformēšanu.
Likumprojekts paredz arī pārejas periodu, lai nodrošinātu pakāpenisku jaunās kārtības ieviešanu. Atsevišķām organizāciju grupām un noteiktiem pieteikumu veidiem iespēja dokumentus iesniegt papīra formā saglabāsies vēl vairākus gadus. Savukārt personām, kuras elektroniskos rīkus neizmanto, dokumentu iesniegšanā būs pieejama zvērināta notāra starpniecība.
Par likumprojektu vēl būs jālemj Saeimai trijos lasījumos.
Saeimas Preses dienests