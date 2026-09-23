Budžeta komisija atbalsta grozījumus degvielas cenu samazināšanai

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 23.septembrī, konceptuāli atbalstīja vairākus likumprojektus, kuru mērķis ir samazināt degvielas cenu. Grozījumi paredz samazināt akcīzes nodokli degvielai, kā arī atcelt obligāto biodegvielas piejaukuma prasību marķētajai lauksaimniecības un zivsaimniecības dīzeļdegvielai un noteiktai militārām vajadzībām paredzētai degvielai.
"Augstās degvielas cenas šobrīd skar praktiski ikvienu Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu. Atbalstot akcīzes nodokļa samazināšanu, vēlamies mazināt cenu spiedienu un palīdzēt saglabāt mūsu uzņēmumu konkurētspēju laikā, kad energoresursu izmaksas strauji pieaug," uzsvēra Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
Komisija lēma virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz no 1.oktobra līdz gada beigām samazināt dīzeļdegvielai akcīzes nodokļa pagaidu likmi no 396 līdz 330 eiro par 1000 litriem. Savukārt bezsvina benzīnam noteiks pagaidu akcīzes nodokļa likmi 490 eiro apmērā par 1000 litriem.
Likumprojekta autori norāda, ka izmaiņas varētu samazināt gan dīzeļdegvielas, gan benzīna cenu mazumtirdzniecībā par aptuveni astoņiem centiem litrā, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā tiktu atspoguļots degvielas cenā. Vienlaikus paredzēts mazināt izmaksu slogu transporta, loģistikas, būvniecības, ražošanas un citu nozaru uzņēmumiem.
Tāpat likumprojekts paredz līdz šī gada beigām samazināt akcīzes nodokli. Likumprojekta anotācijā paredzēts, ka tā ietekmi uz valsts budžetu kompensēs ieņēmumu pārpilde no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas. Šāds risinājums paredzēts kā vienreizējs pasākums.
Komisija lūgs Saeimu grozījumiem Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā noteikt steidzamību un iekļaut tos Saeimas sēdē 24.septembrī.
Savukārt komisijā pirmajā lasījumā atbalstītie grozījumi Transporta enerģijas likumā paredz atcelt obligāto biodegvielas piejaukuma prasību marķētajai lauksaimniecības un zivsaimniecības dīzeļdegvielai. Pēc likumprojekta autoru aplēsēm tas lauksaimniekiem un zivsaimniekiem varētu samazināt degvielas izmaksas par 0,03 līdz 0,15 eiro litrā.
Tāpat izņēmumu no obligātā biodegvielas piejaukuma prasības paredzēts noteikt atsevišķai Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto spēku vajadzībām paredzētai dīzeļdegvielai, lai nodrošinātu tās ilgstošu uzglabāšanu un izmantošanu militārajā tehnikā.
Saeimas Preses dienests