Burovs: Vanšu tilta remontdarbu plānošanā trūkst atklātības, tajā jāiesaista arī Pierīgas pašvaldības un uzņēmēji

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē šodien tika izskatīts jautājums par Rīgas Vanšu tilta remontdarbu ietekmi uz mobilitāti un pakalpojumu pieejamību ne tikai Rīgā, bet arī Pierīgas pašvaldībās.
"Komisijā saņēmām Mārupes pašvaldības vēstuli, kurā paustas bažas par Vanšu tilta remontdarbu plānošanu, informācijas trūkumu un potenciālo satiksmes ierobežojumu ietekmi uz mobilitāti, pakalpojumu pieejamību un uzņēmējdarbību Pierīgas pašvaldībās. Neziņa tiešām rada daudz jautājumu, bažīgi ir arī uzņēmēji Rīgā, tāpēc Saeimas komisija kļuva par platformu šīs tēmas publiskai apspriedei,"" norāda komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
“Komisijā tika uzklausīti Vanšu tilta pasūtītāja, Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta pārstāvji, kā arī Mārupes pašvaldības, Rīgas uzņēmēju organizāciju un uzņēmumu pārstāvji, eksperti no VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, Iepirkumu uzraudzības biroja, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, kā ari citas ieinteresētās puses. Savukārt būvnieks, piegādātāju apvienība "Vanšu tilts", kas ieguva tiesības par teju 70 miljoniem eiro veikt pārbūvi, atteicās apmeklēt komisijas sēdi,” uzsvēra Burovs. Piegādātāju apvienībā ietilpst SIA "Hanza Construction Group", SIA "Tilts" un SIA "Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T"".
"Sēdes laikā apstiprinājās bažas par to, ka patlaban Rīgas pašvaldībai nav skaidra plāna, kā organizēt satiksmi būvdarbu laikā, turklāt deputāti neguva apliecinājumu tam, ka tiltam ir veikta visaptveroša tehniskā apsekošana jeb speciālā inspekcija, kas ir būtisks priekšnosacījums kvalitatīva un ilgtspējīga pārbūves projekta izstrādei. Šajā kontekstā būvnieka atteikums ierasties uz Saeimas komisijas sēdi ir īpaši zīmīgs," norāda Burovs.
Komisijas sēdē uzņēmēji un Mārupes pašvaldības pārstāvji pauda viedokli, ka tiem ir jābūt iesaistītiem tilta remontdarbu plānošanā ikdienā. Deputāti un iesaistītās puses bija vienisprātis par informācijas trūkumu tilta remontdarbu sakarā. "Tilta remontdarbu plānošanai jānotiek atklāti, tajā ir jāiesaista arī Pierīgas pašvaldības un uzņēmēji. Rīgas domei ir jānodrošina regulāra informācija sabiedrībai par plānošanas gaitu, potenciālajiem satiksmes ierobežojumiem un alternatīvajiem satiksmes maršrutiem. Deputātu un ekspertu pārliecinošs vairākums uzsvēra nepieciešamību nodrošināt pagaidu tiltu uz visu remontdarbu laiku," skaidro Burovs.
"Pēc tam, kad tika izsludināta Saeimas komisijas darba kārtībā, kas paredzēja skatīt Vanšu tilta remontdarbu problemātiku, divu dienu laikā Rīgas dome sarosījās uz preses konferenci lai informētu par plānotajiem remontdarbiem. Šo jau var uzskatīt par izcilu Saeimas komisijas darbu - pateicoties mūsu aktivitātei pašvaldība sāk runāt ar saviem iedzīvotājiem. Šis vien liecina, ka Saeimai ir vērts pieskatīt gan Vanšu tilta remontdarbus, gan citus lielus projektus pašvaldībās. Tas padara procesus caurspīdīgākus un palīdz sabiedrībai iegūt informāciju un savlaicīgi iejaukties, ja tas ir nepieciešams," klāsta komisijas priekšsēdētājs.
Komisijas sēdes laikā arī izskanēja bažas par tilta pārbūves skiču projektā paredzētajiem risinājumi, kuri samazinās tilta caurlaides spēju, jo tiks samazināts transporta joslu skaits un platums, tā vietā abās pusēs ierīkojot joslas velosipēdistiem. Deputāti norādīja, ka jau tagad Rīgā ir problēmas ar sastrēgumiem, kuras rada nepārdomāti risinājumi, sašaurinot un likvidējot transporta braukšanas joslas. Problēma ir samilzusi un sastrēgumi rodas arī ārpus ierastajām satiksmes pīķa stundām, kas rada ne tikai zaudējumus ekonomikai, bet arī gaisa piesārņojumu.
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pieņēma lēmumu, aicinot Rīgas valstspilsētas pašvaldību nodrošināt pagaidu tilta izbūvi, nodošanu ekspluatācijā un atvēršanu satiksmei un tikai pēc tam uzsākt būvdarbus, kuru veikšanai nepieciešama satiksmes slēgšana vai būtiska ierobežošana uz Vanšu tilta.
Komisija lēma arī par to, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībai jānodrošina kompleksa un tehniski pamatota Vanšu tilta pārbūve, izvērtējot paredzēto risinājumu lietderību un nepieciešamo darbu apjomu un tajā ietverot visus darbus, kas nepieciešami tilta nestspējas, drošuma un ilgmūžības nodrošināšanai. Darbu apjomu plānot tā, lai novērstu nepieciešamību pārskatāmā nākotnē atkārtoti veikt būtiskus pārbūves darbus tādu konstrukciju vai elementu dēļ, kuru atjaunošanas vai nomaiņas nepieciešamība konstatējama pašreizējās pārbūves sagatavošanas laikā. Izvēloties pārbūves risinājumus, nesamazināt autotransportam paredzēto brauktuves daļu un nodrošināt, ka pēc pārbūves netiek samazināta tilta autotransporta plūsmas caurlaidība, vienlaikus izvērtējot iespējas to palielināt.
Tāpat komisija aicināja nodrošināt būvdarbu grafiku un satiksmes organizācijas saskaņošanu ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2028. gadā norisi un Dziesmu svētku norisi, sadarbojoties ar prezidentūras pasākumu un dziesmu svētku organizatoriem. Plānošanā ņemt vērā pasākumu norises vietas, laiku, dalībnieku pārvietošanās un drošības prasības, paredzot iespēju operatīvi pielāgot satiksmes organizāciju.
Komisija aicina arī nodrošināt savlaicīgu informāciju sabiedrībai un Pierīgas pašvaldībām par pieņemtajiem satiksmes organizācijas risinājumiem, alternatīvās infrastruktūras gatavību un plānoto ierobežojumu ieviešanas termiņiem.
Savukārt Satiksmes ministriju un Finanšu ministriju komisija aicina izvērtēt alternatīvus mobilitātes risinājumus satiksmes intensitātes mazināšanai Rīgas pilsētā, īpašu uzmanību pievēršot mobilitātes punktu izveidei Pierīgā un iespējām nepieciešamības gadījumā nodrošināt finansiālu atbalstu to izveidei.
Saeimas Preses dienests