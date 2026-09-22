Komisija konceptuāli atbalsta ieceri skatuves mākslas darba autoru loku noteikt Autortiesību likumā

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija otrdien, 22.septembrī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Autortiesību likumā, lai nodrošinātu skaidrāku regulējumu par skatuves mākslas darba autoriem un pilnveidotu regulējumu par civiltiesiskās aizsardzības līdzekļiem.
Likumprojekts noteic, ka skatuves mākslas darba autori ir dramaturgs, režisors, scenogrāfs, kostīmu mākslinieks, horeogrāfs, attiecīgajam skatuves mākslas darbam radīta muzikāla darba autors, kā arī citas personas, kuras radošās darbības rezultātā devušas savu ieguldījumu darba tapšanā.
Šāds regulējums nodrošinās lielāku tiesisko skaidrību par to personu loku, kuru radošais ieguldījums veido skatuves mākslas darbu. Likumprojekta anotācijā norādīts, ka mūsdienu skatuves mākslā režisors parasti sniedz radošu ieguldījumu iestudējuma veidošanā, tostarp tā konceptuālajā un estētiskajā risinājumā, darbā ar aktieriem un radošo komandu, kā arī izrādes vizuālajā un telpiskajā veidolā. Taču patlaban skatuves mākslas darbu režisors Autortiesību likumā nav tieši minēti ne kā autors, ne izpildītājs.
Vienlaikus likumprojekts precizē Autortiesību likumā noteiktos galīgos civiltiesiskās aizsardzības līdzekļus, pilnveidojot regulējumu par to, kā autors var aizsargāt savas tiesības tiesā, ja tās ir aizskartas.
Likumprojektā paredzētas tiesības rakstveidā brīdināt pārkāpēju, kā arī precizēts to personu loks, kuras ir tiesīgas iesniegt prasību tiesā. Ja tiesa konstatē pārkāpumu, tā kā galīgos civiltiesiskās aizsardzības līdzekļus varēs piemērot pienākumrīkojumu un kaitējuma atlīdzības piedziņu. Tāpat paredzēta iespēja prasīt gan mantiskā, gan nemantiskā kaitējuma atlīdzību.
Lai grozījumi Autortiesību likumā stātos spēkā, tie Saeimā jāpieņem trīs lasījumos.
Saeimas Preses dienests