Komisija konceptuāli atbalsta ieceri skatuves mākslas darba autoru loku noteikt Autortiesību likumā

(22.09.2026.)

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija otrdien, 22.septembrī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Autortiesību likumā, lai nodrošinātu skaidrāku regulējumu par skatuves mākslas darba autoriem un pilnveidotu regulējumu par civiltiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Likumprojekts noteic, ka skatuves mākslas darba autori ir dramaturgs, režisors, scenogrāfs, kostīmu mākslinieks, horeogrāfs, attiecīgajam skatuves mākslas darbam radīta muzikāla darba autors, kā arī citas personas, kuras radošās darbības rezultātā devušas savu ieguldījumu darba tapšanā.

Šāds regulējums nodrošinās lielāku tiesisko skaidrību par to personu loku, kuru radošais ieguldījums veido skatuves mākslas darbu. Likumprojekta anotācijā norādīts, ka mūsdienu skatuves mākslā režisors parasti sniedz radošu ieguldījumu iestudējuma veidošanā, tostarp tā konceptuālajā un estētiskajā risinājumā, darbā ar aktieriem un radošo komandu, kā arī izrādes vizuālajā un telpiskajā veidolā. Taču patlaban skatuves mākslas darbu režisors Autortiesību likumā nav tieši minēti ne kā autors, ne izpildītājs.

Vienlaikus likumprojekts precizē Autortiesību likumā noteiktos galīgos civiltiesiskās aizsardzības līdzekļus, pilnveidojot regulējumu par to, kā autors var aizsargāt savas tiesības tiesā, ja tās ir aizskartas.

Likumprojektā paredzētas tiesības rakstveidā brīdināt pārkāpēju, kā arī precizēts to personu loks, kuras ir tiesīgas iesniegt prasību tiesā. Ja tiesa konstatē pārkāpumu, tā kā galīgos civiltiesiskās aizsardzības līdzekļus varēs piemērot pienākumrīkojumu un kaitējuma atlīdzības piedziņu. Tāpat paredzēta iespēja prasīt gan mantiskā, gan nemantiskā kaitējuma atlīdzību.

Lai grozījumi Autortiesību likumā stātos spēkā, tie Saeimā jāpieņem trīs lasījumos.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 22.septembrī
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
09:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Somijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Anu Vuori
09:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Juridiskās komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
13:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde (turpinājums)
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde