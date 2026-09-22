Saeima aicina 25.septembrī uz Atvērto durvju dienu

Saeima aicina ikvienu interesentu piektdien, 25.septembrī, apmeklēt Atvērto durvju dienu, kas šogad būs veltīta Latvijas faktiskās valstiskās neatkarības atjaunošanas 35.gadadienai. Apmeklētāji varēs tuvāk iepazīt 1991.gada 21.augusta izšķirošos notikumus, apskatīt vēsturiskas liecības, izzināt parlamenta darbu un dzirdēt tā laika notikumu dalībnieku atmiņas. Atvērto durvju diena notiks no pulksten 10.00 līdz 18.00 Saeimas namā Jēkaba ielā 11, un parlamentā īpaši gaidīti būs jaunieši.
Par godu neatkarības atjaunošanas 35.gadadienai Saeimā būs skatāma ekspozīcija “Balsojums, kas mainīja vēsturi”. Balsošanas zālē vēsturiskos notikumus atklās fotogrāfijas un audio stāsti, kuros tā laika notikumu dalībnieki Dainis Īvāns, Karina Pētersone un Romualds Ražuks dalīsies atmiņās par 1991.gada augustā pieredzēto un skaidros vēsturiskā balsojuma nozīmi. Tāpat apmeklētāji varēs aplūkot konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” oriģinālu, Augstākās padomes priekšsēdētāja Anatolija Gorbunova vēsturisko darba galdu un citus priekšmetus, kas saistīti ar Latvijas neatkarības atjaunošanas laiku, kā arī noskatīties videostāstu par lēmuma pieņemšanu 1991.gada augusta puča laikā.
Pie Saeimas nama būs aplūkojama ārtelpas izstāde par Latvijas parlamentāro ceļu uz neatkarības atjaunošanu. Tajā apkopoti būtiskākie notikumi no Trešās atmodas sākuma līdz Latvijas neatkarības starptautiskajai atzīšanai, ļaujot šo procesu skatīt plašākā vēsturiskā kontekstā.
Atvērto durvju dienas apmeklētāji varēs bez maksas nosūtīt uz jebkuru vietu Latvijā īpaši šim notikumam veidotu pastkarti, nofotografēties tematiskā fotostūrītī un pārbaudīt savas zināšanas interaktīvā erudīcijas konkursā. Tāpat būs iespēja iepazīt parlamenta darba vidi, aplūkot Sēžu zāli, Balsošanas zāli, Dzelteno un Sarkano zāli, kā arī reprezentācijas telpas.
Saeimu var apmeklēt gan individuāli, gan grupās. Vietu skaits Saeimas namā ir ierobežots, tāpēc priekšroka būs apmeklētājiem, kuri pieteikušies iepriekš.
Interesenti Saeimas apmeklējumam aicināti pieteikties vēl līdz šī gada 23.septembrim. Pieteikuma anketa: saeima.lv/lv/application-form/open-day-form
Saeimas Preses dienests