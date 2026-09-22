Parlamentā atklās ceļojošo izstādi “Zinātne Latvijai 2026”

(22.09.2026.)

Aicinot tuvāk iepazīt Latvijas zinātniekus un viņu ieguldījumu valsts attīstībā, Saeimā ceturtdien, 24.septembrī, atklās ceļojošo izstādi “Zinātne Latvijai 2026”.

Izstāde stāsta par 12 izciliem Latvijas zinātniekiem, viņu pārstāvētajām institūcijām un nozīmīgiem pētījumiem dažādās zinātnes nozarēs. Tā aicina iepazīties ar Latvijas zinātnes sasniegumiem, rosinot interesi par pētniecību un izceļot tās nozīmi valsts attīstībā, kā arī veicina Latvijas zinātnes starptautisko atpazīstamību. Izstāde tapusi projekta “Efektīvāka un viedāka Latvijas zinātnes politikas ieviešana un vadība” ietvaros, un tajā redzamie zinātnieki iekļauti arī šā gada Latvijas zinātnes kalendārā.

Izstādi atklās Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Česlavs Batņa. Klātesošos uzrunās arī izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone, kā arī Elektronikas un datorzinātņu institūta vecākais pētnieks, Zinātnes kalendāra septembra mēneša zinātnieks Jānis Ārents.

Izstādi “Zinātne Latvijai 2026” atklās ceturtdien, 24.septembrī, pulksten 10.35 Saeimas nama Lielajā vestibilā, Jēkaba ielā 11, un tā būs aplūkojama līdz 9.oktobrim.

 

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Saeimas Preses dienests

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