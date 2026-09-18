Baltijas Asamblejas balvu literatūrā piešķirs latviešu dzejniekam Kārlim Vērdiņam un tulkotājam Valtam Ernštreitam

Saeimā, vērtējot Baltijas Asamblejas (BA) balvas kandidātus, piektdien, 18.septembrī, starptautiska žūrija lēma šī gada balvu literatūrā piešķirt latviešu dzejniekam Kārlim Vērdiņam un tulkotājam Valtam Ernštreitam par dzejoļu krājumu “Lībiešu balādes / Līvõd balādõd”.
Žūrija lēma balvu mākslā piešķirt mūsdienu māksliniecei un pētniecei Igaunijas Mākslas akadēmijā Darjai Popolitovai (Darja Popolitova) par māksliniecisko praksi, kurā viņa pēta atsvešinātību digitālajā laikmetā un mainīgo pieskāriena un taktilitātes nozīmi.
Savukārt BA balvu zinātnē saņems viens no vadošajiem pētniekiem salīdzinošās vēsturiskās socioloģijas jomā Zenons Norkus (Zenonas Norkus) par divām zinātniskajām monogrāfijām: “Lielā restaurācija: pēckomunistiskās transformācijas salīdzinošās vēsturiskās restaurācijas socioloģijas skatījumā” un “Pēckomunistiskās transformācijas Baltijas valstīs: restaurāciju pieeja salīdzinošajā vēsturiskajā socioloģijā (“The Great Restoration: Post-Communist Transformations from the Viewpoint of Comparative Historical Sociology of Restorations”, “Post-Communist Transformations in Baltic Countries: A Restorations Approach in Comparative Historical Sociology”).
Katras balvas apjoms ir 5000 eiro, un tās plānots pasniegt gadskārtējā BA sesijā šī gada 22.oktobrī Tallinā.
Žūrijā bija deviņi literatūras, mākslas un zinātnes eksperti no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Latviju žūrijā pārstāvēja Dace Bluķe, Maija Kūle un Elīna Līce.
Līdztekus uzvarētājiem BA balvai šogad bija nominēti:
literatūrā:
- igauņu rakstniece un mākslas vēsturniece Lilli Lūka (Lilli Luuk) par romānu „Naktsmāte”(„Ööema”);
- lietuviešu rakstniece Danute Kalinauskaite (Danutė Kalinauskaitė) par noveli “Baltie pret melnajiem”(“Baltieji prieš juoduosius”);
mākslā:
- latviešu diriģents Jānis Petraškevičs par dubultkoncertu diviem perkusionistiem un ansamblim “Tas, kas šeit bija pirms” (“What was here before”);
- viens no Eiropas vadošajiem tenoriem Edgars Montvids (Edgaras Montvidas) par balss eleganci, interpretācijas dziļumu un uzticību augstākajiem mākslinieciskajiem standartiem, kā arī par ieguldījumu Baltijas reģiona kultūras dzīvē, par daudziem aktīviem gadiem kā tiltam starp vietējo mantojumu un pasaules skatuvi, kā arī par darbu, kas atspoguļo ne tikai personīgo izcilību, bet arī dziļu apņemšanos saglabāt un popularizēt Baltijas identitāti caur mākslu
zinātnē:
- profesore Ineta Ziemele par monogrāfiju “Valsts nepārtrauktība un valstiskā piederība: Baltijas valstis un Krievija. Pagātne, tagadne un nākotne starptautisko tiesību skatījumā” (“State Continuity and Nationality: The Baltic States and Russia. Past, Present and Future as Defined by International Law”);
- starptautisko tiesību profesors Tartu Universitātē Lauri Melkso (Lauri Mälksoo) par savu monogrāfiju “Krievija, Padomju Savienība un imperiālā kontinuitāte starptautiskajās tiesībās” (“Russia, the Soviet Union and Imperial Continuity in International Law”), ko 2025.gada novembrī izdevusi Oksfordas Universitātes izdevniecība;
BA balva ir dibināta 1994.gadā, un to ieguvuši daudzi pazīstami kultūras, zinātnes un mākslas jomas darbinieki.
Pērn balvu mākslā saņēma latviešu diriģents Kaspars Putniņš par viņa sniegumu kopā ar Latvijas Radio kori koncerta programmā “Sapņu straume”. Literatūrā balvu piešķīra lietuviešu dzejniekam, literatūrkritiķim un tulkotājam Tomam Venclovam (Tomas Venclova) par jaunāko dzejas grāmatu "Aiz Annas un Bernardiešiem" (“Už Onos ir Bernardinų”). Savukārt BA balvu zinātnē saņēma politiskās teorijas profesore Tartu Universitātē Eva Pīrimē (Eva Piirimäe), kura nominēta par savu monogrāfiju “Herders un apgaismības politika” (“Herder and Enlightenment Politics”).
Foto no žūrijas komisijas sēdes: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335671745/
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Saeimas Preses dienests