Saeima finanšu pakalpojumu patērētāju tiesību uzraudzību nodod Latvijas Bankai

No 2027.gada patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzību finanšu pakalpojumu jomā, ko līdz šim īstenoja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), pakāpeniski nodos Latvijas Bankai. To paredz Saeimā ceturtdien, 17.septembrī, galīgajā lasījumā atbalstītie grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.
“Gan patērētājiem, gan finanšu pakalpojumu sniedzējiem ir svarīgi, lai uzraudzības sistēma būtu skaidra, saprotama un efektīva. Uzraudzības funkciju nodošana Latvijas Bankai palīdzēs nodrošināt vienotu pieeju finanšu sektora uzraudzībai, stiprināt patērētāju tiesību aizsardzību un samazināt administratīvo slogu,” iepriekš norādīja atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
Latvijas Banka pārņems patērētāju kreditētāju licencēšanu un uzraudzību, kredīta starpnieku un to pārstāvju reģistrēšanu un uzraudzību, finanšu pakalpojumu reklāmas un negodīgas komercprakses kontroli, kā arī patērētāju sūdzību izskatīšanu un palīdzības sniegšanu strīdu risināšanā. Latvijas Banka uzraudzīs arī patērētāju kolektīvās intereses finanšu pakalpojumu jomā un varēs lemt par pārkāpumu novēršanu.
Tāpat grozījumi ļaus ieviest jaunu pieeju patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanai. Speciālās atļaujas jeb licences turpmāk izsniegs uz nenoteiktu laiku, un Latvijas Banka noteiks licences izsniegšanas, grozīšanas, darbības apturēšanas, atjaunošanas un anulēšanas kārtību, kā arī prasības pakalpojumu sniedzējiem. Arī atlikto maksājumu pakalpojumu sniedzēju uzraudzība tiks nodota Latvijas Bankai.
Tiks izveidota arī vienota ziņošanas sistēma par iespējamiem pārkāpumiem finanšu pakalpojumu jomā, nodrošinot ziņotāju datu aizsardzību un konfidencialitāti. Latvijas Banka varēs piemērot sankcijas par būtiskiem pārkāpumiem, tostarp par kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu bez licences vai nereģistrētu kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšanu.
Izmaiņas likumā nosaka arī jaunu maksājumu kārtību. Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju un kredīta starpnieku uzraudzības maksājumi turpmāk veicami Latvijas Bankai.
Lielākā daļa grozījumu stāsies spēkā 2027.gada 1.janvārī. Pārejas periodā visas PTAC izsniegtās licences un veiktās reģistrācijas saglabās spēku.
Grozījumi ir daļa no plašākas likumdošanas paketes, kas paredz finanšu pakalpojumu uzraudzības funkciju nodošanu Latvijas Bankai, tādēļ saistītas izmaiņas plānotas arī vairākos citos finanšu sektoru regulējošos likumos.
Saeimas Preses dienests