Saeima lems par plašāku importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem

Saeima ceturtdien, 17.septembrī, lems par grozījumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt aizliegumu importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktus, attiecinot to ne tikai uz lauksaimniecības precēm un lopbarību, bet arī uz pārtikas produktiem. Tāpat rītdienas darbakārtībā ir lēmuma projekts par agresorvalstu graudu ievešanas un tranzīta aizliegumu Latvijā.
Deputāti rīt turpinās skatīt pagājušajā nedēļā neizskatīto darbakārtību. Saeima pirmajā lasījumā lems par grozījumiem Krimināllikumā, kas paredz ieviest kriminālatbildību par dzīvnieku seksuālu izmantošanu. Lai pilnveidotu dzimšanas fakta pārreģistrēšanas kārtību un atvieglotu nepilngadīgu bērnu vārda un uzvārda maiņu gadījumos, kad bērna dzimšana reģistrēta ārvalstīs, deputāti pirmajā lasījumā lems par grozījumiem Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā. Tāpat deputāti pirmajā lasījumā skatīs arī izmaiņas aizsargjoslu regulējumā, kas cita starpā paredz precizēt apzaļumošanas nosacījumus inženiersistēmu aizsargjoslās.
Lai stiprinātu patērētāju tiesības uz preču remontu, Saeimā pirmajā lasījumā lems par grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, paredzot ražotājiem un tirgotājiem plašākus pienākumus nodrošināt remonta iespējas.
Saeima konceptuāli lems par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un Filmu likumā, kas lielajām straumēšanas platformām paredz pienākumu ieguldīt naudu Latvijas kino attīstībā. Saeima pirmajā lasījumā skatīs arī likuma izmaiņas, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties no 17 gadu vecuma.
Deputāti otrajā lasījumā skatīs grozījumus Pašvaldības domes vēlēšanu likumā, paredzot, ka pašvaldību vēlēšanās varēs piedalīties arī vēlētāji, kuri konkrētā teritorijā deklarējušies 45, nevis 90 dienas. Saeima otrajā lasījumā lems arī par likumprojektu par Eiropas Padomes Konvencijas par vides krimināltiesisko aizsardzību ratificēšanu.
Savukārt Saeimas 17.septembra sēdes darba kārtībā iekļauti 55 jautājumi. Deputāti galīgajā lasījumā lems par izmaiņām likumā, lai turpmāk lēmumu par pašvaldības teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma darbības apturēšanu pieņemtu Ministru kabinets, nevis ministrs. Saeima trešajā lasījumā skatīs grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz vienkāršot nodokļu nomaksu nelielas saimnieciskās darbības veicējiem.
Saeima rīt trešajā lasījumā lems par izmaiņām Būvniecības likumā, lai turpmāk noteiktus būvdarbus varētu veikt arī pašnodarbinātie. Tāpat deputāti trešajā lasījumā lems par grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos likumos, kuri paredz no 2027.gada pakāpeniski nodot Latvijas Bankai patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzību finanšu pakalpojumu jomā.
Deputāti otrajā lasījumā skatīs likumprojektu koncertzāles GORS pārvaldībai, savukārt pirmajā lasījumā Saeima lems par izmaiņām Ceļu satiksmes likumā, kas paredz paplašināt saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas iespējas pēc ceļu satiksmes negadījuma.
Tāpat deputāti pirmajā lasījumā skatīs jauna likuma projektu, kas paredz atbildību par preču un pakalpojumu trūkumu radītu kaitējumu un pienākumu atlīdzināt cietušajiem nodarītos zaudējumus. Saeima pirmajā lasījumā skatīs arī Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas un atbalsta likumprojektu.
Saeima rīt arī lems par Latvijas karavīru dalību starptautiskajās operācijās Hormuza šaurumā.
Saeimas Preses dienests