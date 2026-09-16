Z.Kalniņa-Lukaševica: Stenfordas studentu interese par Latviju stiprina saites starp mūsu valstīm

Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica trešdien, 16.septembrī, tiekoties ar ASV Stenfordas Universitātes studentiem, pārrunāja Latvijas demokrātijas pieredzi, mūsu valsts vēsturi un drošības izaicinājumus, kā arī iepazīstināja ar Saeimas darbu.
“Stenfordas studentu interese par Latviju stiprina saites starp mūsu valstīm, tādēļ es ceru, ka Stenfordas Universitātes sadarbība ar Latviju turpinās paplašināties, tajā skaitā veidojot arvien ciešāku sadarbību ar Latvijas Universitāti un radot jaunas iespējas studentu un pētnieku apmaiņai,” sacīja Z.Kalniņa-Lukaševica.
Saeimas priekšsēdētājas biedre uzsvēra, ka šādas studiju un izpētes vizītes ir nozīmīgas, lai topošie ASV profesionāļi un lēmumu pieņēmēji iegūtu padziļinātas zināšanas un nepastarpinātu izpratni par Baltijas reģiona vēsturi, drošības situāciju, politiku un sabiedrību.
Viņa pauda gandarījumu, ka sadarbība starp Latviju un Stenfordas Universitāti kļūst arvien praktiskāka – no sarunām un vienošanās par sadarbību nonākot līdz studentu un pētnieku apmaiņai un konkrētām iespējām labāk iepazīt Latviju un mūsu reģionu.
“Vēl pagājušajā gadā Stenfordā runājām par to, kā veidot ciešākas saites un dot studentiem iespēju klātienē iepazīt Latviju un Baltijas reģionu. Šodien redzam šo sarunu praktisku rezultātu, tādēļ man ir īpašs priekš šodien Rīgā uzņemt Stenfordas studentus,” pauda Z. Kalniņa-Lukaševica.
Saeimas priekšsēdētājas biedre pērn vizītē Stenfordas Universitātē pārrunāja iespējas stiprināt sadarbību ar Latviju zinātnē, pētniecībā un izglītībā, kā arī digitalizācijas un mākslīgā intelekta jomās. Jau toreiz sarunās īpaša uzmanība tika pievērsta šogad Latvijā un Igaunijā notiekošajam Stenfordas Globālajam semināram un abu valstu universitāšu sadarbības potenciālam. Latvijas un Stenfordas sadarbību nostiprinājis noslēgtais sadarbības memorands starp Latvijas Ārlietu ministriju un Stenfordas Universitāti, kā arī Stenfordas un Latvijas Universitāšu sadarbība arvien attīstās.
Tikšanās laikā Saeimas priekšsēdētājas biedre iepazīstināja studentus ar Latvijas parlamenta darbu un mūsu valsts demokrātijas pieredzi. Viņa īpaši izcēla sieviešu lomu Latvijas parlamentārisma vēsturē, sākot ar Satversmes sapulci, kurā jau tobrīd bija ievēlētas vairākas sievietes un kas mūsu valsti izcēla pārējo Eiropas valstu vidū.
Z.Kalniņa-Lukaševica arī iepazīstināja studentus ar Latvijas politisko situāciju, valsts prioritātēm, ekonomikas attīstības virzieniem un aktuālajiem izaicinājumiem, tostarp izceļot aizsardzības industrijas straujo attīstību, kā arī Latvijas zinātnes potenciālu.
Sarunā studenti interesējās par Latvijas vēlēšanu sistēmu, migrācijas politiku, sociālajiem un sabiedrības veselības jautājumiem un izglītību. Tāpat tika pārrunāta ārvalstu iejaukšanās un dezinformācijas jautājumi, drošības situācija, kā arī Latvijas ārpolitika un attiecības ar Ķīnu un Krieviju.
Stenfordas Universitātes Helēnas un Pētera Bingu studiju programmas ārvalstīs studenti Latvijā ieradušies Globālā semināra ietvaros. Vizītes laikā studenti padziļināti iepazīst Latvijas un Igaunijas vēsturi un kultūru, kā arī reģiona politikas un drošības aktualitātes.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335666834/
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Saeimas Preses dienests