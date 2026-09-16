Komisija konceptuāli atbalsta ieceri ārvalstīs dzīvojošos vēlētājus piesaistīt vēlēšanu apgabaliem

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 16.septembrī, konceptuāli atbalstīja grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā. Paredzēts, ka grozījumi par vēlētāju piesaisti vēlēšanu apgabaliem stāsies spēkā 2030.gada Saeimas vēlēšanās.
"Šo grozījumu mērķis ir nodrošināt taisnīgāku un faktiskajai situācijai atbilstošāku vēlētāju sadalījumu starp vēlēšanu apgabaliem, vienlaikus saglabājot ciešu saikni starp ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem un viņu dzimto reģionu. Tas ir arī jautājums par līdzsvarotāku pārstāvniecību dažādos vēlēšanu apgabalos," pauž Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Likumprojekts paredz mainīt kārtību, kādā ārvalstīs dzīvojošie Latvijas pilsoņi tiek pieskaitīti vēlēšanu apgabaliem. Turpmāk ārvalstīs dzīvojošus vēlētājus plānots pieskaitīt tam vēlēšanu apgabalam, kurā bija reģistrēta viņu pēdējā deklarētā dzīvesvieta Latvijā. Savukārt gadījumos, kad informācijas par šādu dzīvesvietu nav, vēlētājus joprojām pieskaitītu Rīgas vēlēšanu apgabalam.
Pašreizējais regulējums tapis laikā, kad valsts rīcībā nebija informācijas par daudzu ārvalstīs dzīvojošo pilsoņu iepriekšējām dzīvesvietām Latvijā.
Izmaiņas palīdzēs nodrošināt deputātu pārstāvniecības proporcionalitāti, kas precīzāk atbilst faktiskajam vēlētāju sadalījumam pa vēlēšanu apgabaliem. Vienlaikus personām, par kurām nav ziņu par iepriekš deklarētu dzīvesvietu Latvijā, saglabātos līdzšinējā kārtība un tās tiktu pieskaitītas Rīgas vēlēšanu apgabalam.
Lai izmaiņas likumā stātos spēkā, tās vēl trīs lasījumos jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests