Cilvēktiesību komisija aicina sniegt atsauksmes par pieteiktajiem NEPLP kandidātiem

(10.09.2026.)

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija aicina biedrības un nodibinājumus, kas darbojas plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes un cilvēktiesību jomā, un citas ieinteresētās personas līdz 21.septembra pulksten 17.00  sniegt atsauksmes par pieteiktajiem kandidātiem uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) locekļa amatu. Atsauksmes iespējams sniegt, rakstot uz e-pastu cilvektiesibu.komisija@saeima.lv.

Uz padomes locekļa amatu pieteiktas 9 kandidatūras:

  • Līga Ādamsone, Centrālā vēlēšanu komisija, sabiedrisko attiecību speciāliste (līdz 2026.gada  jūnijam);

  • Kārlis Dagilis, Latvijas Universitātes un Vidzemes Augstskolas žurnālistikas kursu pasniedzējs;

  • Žanete Grende, nodibinājuma “Valdemārs” valdes locekle, Imanta Ziedoņa muzeja fonds/Imanta Ziedoņa muzejs valdes locekle un līdzproducente, biedrība "Vilhelma Purvīša māja-muzejs” valdes priekšsēdētāja un dibinātāja;

  • Guntars Līcis, Latvijas Preses izdevēju asociācijas izpilddirektors;

  • Guntis Meisters, TV24 informatīvā dienesta vadītājs, aktuālā satura redaktors;

  • Kristers Pļešakovs, Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektors;

  • Dita Remberga, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Monitoringa departamenta vadītāja;

  • Daiga Sproģe, Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekle, BA Turība lektore, Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācijas izpilddirektore, SIA “Ieva Broka&Partners” galvenā speciāliste un partnere;

  • Jeļena Volkova, SIA “RS Media” juriste.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums noteic, ka kandidātam jābūt Latvijas pilsonim, kam deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā. Uz šo amatu var pretendēt personas ar augstāko izglītību, vismaz piecus gadus ilgu profesionālo vai akadēmisko pieredzi plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes vai cilvēktiesību jomā, kā arī ar labu reputāciju.

Likums arī noteic - kandidāts nedrīkst būt politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona, elektroniskā plašsaziņas līdzekļa kapitāla daļu (akciju) īpašnieks, kā arī sodīts par tīšu noziegumu, ja viņš nav reabilitēts vai sodāmība nav dzēsta vai noņemta. Tāpat par NEPLP locekļa amata kandidātiem var kļūt tikai tādas personas, kuras ir tiesīgas saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.

NEPLP locekli amatā pēc Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas ierosinājuma uz pieciem gadiem apstiprina Saeima.

 

Saeimas Preses dienests

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