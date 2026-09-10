Daiga Mieriņa: civilizētas valstis nebūs gatavas sēsties pie viena galda ar Krieviju, kamēr tā netiks saukta pie atbildības par Ukrainā pastrādāto

(10.09.2026.)
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”Arī Ukrainas uzvara un miera līguma noslēgšana nenozīmētu to, ka Krievija būtu mainījusies. Neviena civilizēta valsts nebūs gatava sēsties pie viena galda ar Krieviju, kamēr tā netiks saukta pie atbildības par Krievijā pastrādāto un neatlīdzinās zaudējumus,” akcentēja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa ceturtdien, 10.septembrī, parlamentā tiekoties ar Eiropas Padomes ģenerālsekretāru Alēnu Bersē (Alain Berset).

Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka jāturpina Krievijas atturēšanas un iegrožošanas politika, kas nes rezultātus un ietekmē agresorvalsts ekonomiku. Vēl vairāk jāiegrožo tirdzniecība ar Krieviju, kā arī iespējas iebraukt Šengenas zonā agresorvalsts pilsoņiem, kas šeit nereti ierodas, lai spiegotu vai veiktu sabotāžas aktus.

Tāpat D.Mieriņa aicināja aizliegt Ukrainā karojošajiem un noziegumus pret cilvēci pastrādājušajiem Krievijas pilsoņiem jebkad nākotnē apmeklēt Eiropas valstis. “Pienācis laiks runāt par to, ka Krievijas sabiedrība ir līdzatbildīga šajos noziegumos, ko pastrādāja ne tikai viens diktators, bet vesela sistēma,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja.

Eiropas Padomes ģenerālsekretārs atzinīgi vērtēja Latvijas pozīciju un līderību jautājumos par Krievijas agresijas nosodījumu, uzsverot arī viņa vadītās starptautiskās organizācijas stingro nostāju. A.Bersē akcentēja, ka Latvijas vēsturiskā pieredze Krievijas okupācijas gados pierādījusi mūsu tautas gara spēku un palīdz arī citām valstīm skaidrot kaimiņos esošā agresora patieso dabu.

Eiropas Padomes ģenerālsekretārs uzsvēra nepieciešamību Krieviju saukt pie atbildības, kā arī akcentēja organizācijas paveikto, tostarp Zaudējumu reģistra izveidi, kas pieņem prasības un dokumentē Ukrainai un tās iedzīvotājiem nodarītos zaudējumus. A.Bersē akcentēja arī Eiropas Padomes darbu jautājumos par to, kā stiprināt demokrātijas un pasargāt tās no dezinformācijas, hibrīddraudiem un ārvalstu iejaukšanās demokrātiskajos procesos.

 

Foto: https://flic.kr/s/aHBqjD4to3
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Saeimas Preses dienests

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