Saeima lems par nacionālā importa aizlieguma paplašināšanu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem

Saeimai jālemj par grozījumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt aizliegumu importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktus, attiecinot to ne tikai uz lauksaimniecības precēm un lopbarību, bet arī uz pārtikas produktiem. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūgusi šos grozījumus iekļaut Saeimas 10.septembra sēdes darba kārtībā un noteikt tiem steidzamību.
Saeima pirmajā lasījumā skatīs arī grozījumus Krimināllikumā, kas paredz ieviest kriminālatbildību par dzīvnieku seksuālu izmantošanu. Savukārt, lai pilnveidotu dzimšanas fakta pārreģistrēšanas kārtību un atvieglotu nepilngadīgu bērnu vārda un uzvārda maiņu gadījumos, kad bērna dzimšana reģistrēta ārvalstīs, deputāti pirmajā lasījumā lems par grozījumiem Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā. Deputāti pirmajā lasījumā skatīs arī izmaiņas aizsargjoslu regulējumā, kas cita starpā paredz precizēt apzaļumošanas nosacījumus inženiersistēmu aizsargjoslās.
Lai stiprinātu patērētāju tiesības uz preču remontu, Saeimā pirmajā lasījumā lems par grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, paredzot ražotājiem un tirgotājiem plašākus pienākumus nodrošināt remonta iespējas.
Otrajā lasījumā deputāti skatīs grozījumus Pašvaldības domes vēlēšanu likumā, paredzot, ka pašvaldību vēlēšanās varēs piedalīties arī vēlētāji, kuri konkrētā teritorijā deklarējušies 45, nevis 90 dienas. Saeima lems otrajā lasījumā arī par likumprojektu par Eiropas Padomes Konvencijas par vides krimināltiesisko aizsardzību ratificēšanu.
Saeima lems arī par to, vai izskatīšanai komisijās nodot vairākus jaunus likumprojektus, to skaitā arī jauno Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma projektu, kas paredz stiprināt finanšu stabilitāti un aizsargāt apdrošinājuma ņēmēju interese. Tāpat deputātiem jālemj, vai komisijās skatīt grozījumu Ārstniecības likumā, lai veicinātu veselības datu digitalizāciju un pieejamību, kā arī grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz sakārtot kriptoaktīvu nodokļu regulējumu.
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūgusi darba kārtībā pirmajam lasījumam iekļaut arī grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un Filmu likumā, kas paredz, ka lielajām straumēšanas platformām katru gadu būs jāiegulda nauda Latvijas kino attīstībā. Savukārt Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūgusi darba kārtībā iekļaut un pirmajā lasījumā skatīt likuma izmaiņas, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties no 17 gadu vecuma.
Saeimas 10.septembra sēdes darba kārtībā iekļauti 39 jautājumi.
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Saeimas Preses dienests