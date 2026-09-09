Deputāti konceptuāli atbalsta jauna likuma projekta cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanai un atbalstam

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti trešdien, 9.septembrī, konceptuāli atbalstīja jauna likuma projektu, kas paredz uzlabot to, kā Latvijā atpazīst cilvēku tirdzniecības upurus un nodrošina viņiem palīdzību.
Likumprojekts paplašina spēkā esošā likuma “Par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā” tvērumu, tostarp iekļaujot ES prasības cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzībai.
Jaunā likuma mērķis ir nodrošināt cilvēku tirdzniecības upuru agrīnu atpazīšanu un aizsardzību, izveidojot nacionālo novirzīšanas mehānismu un paredzot nogaidīšanas perioda un termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanas un pārtraukšanas nosacījumus cilvēku tirdzniecības upurim.
Likumprojekts paredz skaidrāku sadarbību starp Valsts policiju, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem un institūcijām, kas pirmās saskaras ar iespējamo cilvēku tirdzniecības upuri.
Ņemot vērā cilvēku tirdzniecības kā smaga nozieguma raksturu, projektā paredzēts pilnvarojums ziņot Valsts policijai arī gadījumos, kad rodas aizdomas par iespējamu cilvēku tirdzniecību. Piemēram, ja iespējamais upuris atsakās no jebkādas sadarbības ar policiju vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju, pirmās saskarsmes institūcijai ir pienākums ziņot par šādu gadījumu, sniedzot pēc iespējas plašāku pieejamo informāciju, vienlaikus ievērojot datu aizsardzību.
Tāpat cilvēku tirdzniecības upuriem likumā tiks paredzēts tā sauktais nogaidīšanas periods no 30 līdz 180 dienām. Šajā laikā cilvēkam būs iespēja atgūties, izkļūt no iespējamo varmāku ietekmes un izlemt, vai sadarboties ar izmeklēšanu.
Savukārt ārzemniekam, kurš ir cilvēku tirdzniecības upuris, noteiktos apstākļos varēs piešķirt termiņuzturēšanās atļauju, ja viņa uzturēšanās Latvijā palīdzēs izmeklēšanai vai tiesvedībai.
Paredzēts, ka Iekšlietu ministrija būs par nacionālo koordinatoru, kas koordinēs iesaistīto institūciju sadarbību, apkopos statistiku, izstrādās rīcības plānus un nodrošinās metodisko vadību.
Tāpat likumprojekts paredz stiprināt starptautisko sadarbību, izveidojot starpvalstu novirzīšanas kontaktpunktu, lai informāciju par cilvēku tirdzniecības gadījumiem varētu efektīvāk nodot starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Iekšlietu ministrijā norāda, ka Latvijā 2025.gadā identificēti kopumā 22 cilvēku tirdzniecības upuri, kas, visticamāk, atspoguļo tikai daļu no faktiski notikušajiem cilvēku tirdzniecības gadījumiem. Starp identificētajiem cilvēku tirdzniecības upuriem ir gan Latvijas, gan trešo valstu valstspiederīgie, kuri tikuši pakļauti ekspluatācijai gan Latvijas teritorijā, gan ārvalstīs.
Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas un atbalsta likuma projektu vēl trīs lasījumos jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests