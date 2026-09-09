Saeima aicina pieteikties Atvērto durvju dienai un iepazīt Latvijas neatkarības atjaunošanas stāstu

Saeima aicina ikvienu interesentu pieteikties Atvērto durvju dienai, kas šogad notiks 25.septembrī un būs veltīta Latvijas faktiskās valstiskās neatkarības atjaunošanas 35.gadadienai. Pasākuma apmeklētāji varēs tuvāk iepazīt 1991.gada 21.augusta izšķirošos notikumus, apskatīt vēsturiskas liecības un dzirdēt tā laika notikumu dalībnieku atmiņas. Atvērto durvju diena piektdien, 25.septembrī, notiks no pulksten 10.00 līdz 18.00 Saeimas namā, Jēkaba ielā 11, un parlamentā īpaši gaidīti būs jaunieši.
Par godu neatkarības atjaunošanas 35.gadadienai Saeimā būs skatāma ekspozīcija “Balsojums, kas mainīja vēsturi”. Sarkanajā zālē vēsturiskos notikumus atklās fotogrāfijas un audio stāsti, kuros tā laika notikumu dalībnieki Dainis Īvāns, Karina Pētersone un Romualds Ražuks dalīsies atmiņās par 1991.gada augustā pieredzēto un skaidros vēsturiskā balsojuma nozīmi. Ekspozīciju papildinās videostāsts par konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanu augusta puča laikā.
Pie Saeimas nama būs aplūkojama ārtelpas izstāde par Latvijas parlamentāro ceļu uz neatkarības atjaunošanu. Tajā būs apkopoti būtiskākie notikumi no Trešās atmodas sākuma līdz Latvijas neatkarības starptautiskajai atzīšanai, ļaujot šo procesu skatīt plašākā vēsturiskā kontekstā.
Apmeklētāji varēs bez maksas nosūtīt uz jebkuru vietu Latvijā īpaši šim notikumam veidotu pastkarti, nofotografēties tematiskā fotostūrītī un pārbaudīt savas zināšanas interaktīvā erudīcijas konkursā. Būs iespējams iepazīt parlamenta darba vidi un apskatīt Sēžu zāli, Balsošanas zāli, Dzelteno un Sarkano zāli, kā arī reprezentācijas zāles.
Saeimu var apmeklēt gan individuāli, gan grupās. Vietu skaits Saeimas namā ir ierobežots, tāpēc priekšroka būs apmeklētājiem, kuri pieteikušies iepriekš.
Interesenti Saeimas apmeklējumam aicināti pieteikties līdz šī gada 23.septembrim. Pieteikuma anketa: https://saeima.lv/lv/application-form/open-day-form
Saeimas Preses dienests